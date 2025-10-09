Το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει Επιτροπή Διεύρυνσης πατώντας “φρένο” στον Τσίπρα

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση της ΚΟΕΣ του οργάνου που θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο του έχει ξεκινήσει, μένει ελάχιστος χρόνος για να ανακοινωθεί. Με την ανακοίνωση της σύνθεσης του, το όργανο θα εκλέξει την γραμματεία του και τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει προκειμένου να ορίσει την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου του κόμματος. Θα υπάρξει παράλληλα μια επιτροπή διακήρυξης, ενώ θα ανακοινωθεί και ο νέος τομέας επικοινωνίας του κόμματος. Το πιο ενδιαφέρον ωστόσο στοιχείο ειδικά σε αυτή την φάση είναι ότι θα υπάρξει και επιτροπή διεύρυνσης.

Με δεδομένο ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πλέον στο προσκήνιο και όλοι εκτιμούν ότι η δημιουργία του πολιτικού του φορέα έχει κλειδώσει, η επιτροπή αυτή έρχεται και ως απάντηση του ΠΑΣΟΚ στα σχέδια του πρώην Πρωθυπουργού. Κάνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο σε δυνάμεις του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς, σε στελέχη και οργανώσεις στην Χαριλάου Τρικούπη επιθυμούν να δώσουν καθαρά το μήνυμα ότι το κόμμα που έχει την ταυτότητα της παράταξης είναι το ΠΑΣΟΚ και όχι ένα προσωποπαγές κόμμα όπως χαρακτηρίζουν το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο σχεδιασμός αυτής της διεύρυνσης λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα φρένο στην ταχύτητα που θέλει να αναπτύξει ο Αλέξης Τσίπρας καθώς θα προωθεί την ενότητα του χώρου κλείνοντας ουσιαστικά διαδρόμους για να εκφράσει το ίδιο σχέδιο ο πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα.

Η επιτάχυνση των διαδικασιών για την διεξαγωγή του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ σε συνδυασμό με την επιτροπή διεύρυνσης του δείχνουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα παρακολουθήσει παθητικά τον βηματισμό του Αλέξη Τσίπρα, αντίθετα θα μπει εμμέσως πλην σαφώς σε ένα ανοιχτό μπράντεφερ. “Κάποιοι από εμάς έχουμε επιμείνει εδώ και αρκετό καιρό και στην Κεντρική Επιτροπή ότι θα έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Αυτό είτε μέσα από κοινοβουλευτικές συμπράξεις για σημαντικά θέματα ή για να ξεκινήσει ένας προγραμματικός διάλογος που θα γίνεται με ειλικρίνεια και όχι με μεταγραφές και μετακινήσεις στελεχών. Ο ρόλος της επιτροπής διεύρυνσης είναι να διερευνήσει κατά πόσα υπάρχουν αυτά τα περιθώρια μέσω επαφών και συζητήσεων που θα οδηγήσουν σε κάτι μεγαλύτερο” δηλώνει χαρακτηριστικά ο Πάνος Βλάχος μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, από τα στελέχη που εκφράζονται θετικά για τις συγκλήσεις.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται και στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν αυτή την επιτροπή όπως και στον επικεφαλής της. Μέχρι τώρα το μόνο όνομα που έχει ακουστεί για την θέση του επικεφαλής είναι αυτό του πολύπειρου πρώην Υπουργού και μέλους της Π.Γ. του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη.

