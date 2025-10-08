Δημοσκόπηση Interview: Το 16% λέει «ναι» σε νέο κόμμα Τσίπρα

Πριν ακόμη δημιουργηθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 16% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της Interview, απαντά πως θα το ψηφίσει.

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι 8 στους 10 λένε «όχι ή μάλλον όχι», ενώ ένα υπολογίσιμο 16% λέει «σίγουρα ναι ή μάλλον ναι».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί της βουλευτικής του θέσης από τον ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν ο ένας στους δύο (47%) λέει πως έπραξε σωστά, ενώ το 28% την χαρακτηρίζει λάθος και ένα 25% δεν έχει ξεκάθαρη γνώμη.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 31,5%, το ΠΑΣΟΚ 15,3%, η Λύση 8,2%, η Πλεύση 6,9%, το ΚΚΕ 6,5%.

Διαβάστε επίσης:

Παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη: Χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή στην εκδήλωση, δεν πήγε ο Σαμαράς (Photos/Video)

Άννα Ευθυμίου: Η Ελλάδα εισέρχεται σε μία νέα φάση, με αυξημένες ευκαιρίες και βελτιωμένο εργασιακό περιβάλλον

Κασσελάκης για παραίτηση Τσίπρα: Δεν φεύγεις στα δύσκολα, η φυγή δεν είναι η λύση





