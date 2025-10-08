Στον ΣΥΡΙΖΑ αγωνιούν για τις επιλογές Τσίπρα – Παραινέσεις και «σκληρά διλήμματα» προς τον πρώην πρωθυπουργό

Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανώς πολύ δύσκολη, καθώς ήδη παρουσιάζει εικόνα αβεβαιότητας και ρευστοποίησης, δεδομένου ότι διάφορα στελέχη και βουλευτές, σπεύδουν να χαιρετίσουν την κίνηση Τσίπρα και προσδοκώντας ότι μπορεί να έχουν συμμετοχή στο «υπό κατασκευή» κόμμα.

Ως εκ τούτου είναι με ερωτηματικό πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει μέχρι ο Αλέξης Τσίπρας να ανοίξει τα χαρτιά του για το επόμενο βήμα.

Ήδη εμφανίζονται σενάρια αλλά και ανοιχτές παραινέσεις που σχετίζονται με την αγωνία πολλών για το αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι ενδεικτικό ότι χθες ο Νίκος Παππάς, από τα πρόσωπα που φαίνεται να μένουν εκτός «νυμφώνος» σε περίπτωση νέου κόμματος Τσίπρα, μίλησε για την ανάγκη μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας, με εκλογή του επικεφαλής και αυτονοήτως υποψήφιο τον Αλέξη Τσίπρα. Παρέπεμψε δε στο γαλλικό μοντέλο λέγοντας πως μπορεί μεν αυτό να προχωρήσει και στα καθ’ ημάς αλλά χωρίς τα λάθη που έγινε εκεί, τις καθυστερήσεις και την μη πρόβλεψη για επικεφαλής. Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίστηκε και επισπεύδων για τη σύγκλιση με τη Νέα Αριστερά, λέγοντας ότι αυτή θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, επιρρίπτοντας την ευθύνη για την καθυστέρηση στους πρώην συντρόφους.

Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο αυτό φαίνεται να παραπέμπει στο λεγόμενο σχήμα «ομπρέλα» – ξεκίνησαν και κάποια σενάρια για εκλογική λίστα – όπου τα κόμματα θα χωρέσουν από κάτω διατηρώντας την αυτονομία τους.

Αυτή η εκδοχή αναδεικνύεται σε μια λογική «εξουδετέρωσης» της προοπτικής για νέο φορέα, που αρκετοί θεωρούν ότι θα αποψιλώσει και άρα θα διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη στελεχιακή κορυφή ως την οργανωμένη βάση.

Δεδομένου ότι κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, εντείνεται από την Κουμουνδούρου το μήνυμα για ένα ενωτικό εγχείρημα που θα τους συμπεριλάβει όλους. Διαφορετικά, υπονοείται, η επιλογή Τσίπρα να πάει σε δημιουργία κόμματος, θα οδηγήσει σε νέο κατακερματισμό, άρα αυτός που θα προκαλέσει αυτή την εξέλιξη θα είναι «διασπαστής».

Και μπορεί διάφορα πρόσωπα όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης να προβάλλουν την προοπτική σύγκλισης του ΣΥΡΙΖΑ με το όποιο εγχείρημα Τσίπρα στο μέλλον, με την επιδίωξη να υψώσουν μια ασπίδα απέναντι στην κριτική που δέχεται ο πρώην πρωθυπουργός από ορισμένους. Άλλοι όμως με τα περί ενωτικού εγχειρήματος ουσιαστικά προσπαθούν να πιέσουν τον Τσίπρα κραδαίνοντας την απειλή της «ρετσινιάς» του «διασπαστή» για να τον ωθήσουν στην επιλογή που ευνοεί τον ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει, δεν τον διαλύει.

