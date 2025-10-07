Νίκος Παππάς «προσκαλεί» Τσίπρα: Εκλογική συνεργασία και με επικεφαλής εκλεγμένο από τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο

Ως δυνητικό «επιταχυντή εξελίξεων» είδε ο Νίκος Παππάς, την απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με όσα είπε στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και τους δημοσιογράφους Νικόλ Λειβαδάρη και Φίλιππο Φιλιππακόπουλο. Σημείωσε μεν ότι η απόφαση παραίτησης από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το έναυσμα για κατακερματισμό στη συνέχεια, ωστόσο εκτίμησε ότι η χθεσινή του δήλωση, «δεν είναι καθόλου ασύμβατη με την προοπτική μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας». Και πως ο Αλέξης Τσίπρας δε θα μπορούσε παρά να είναι υποψήφιος να ηγηθεί αυτής της μάχης.

Ειδικότερα, κληθείς να σχολιάσει την χθεσινή εξέλιξη, επισήμανε, ότι η παραίτηση Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 στοίχισε και ήταν το «έναυσμα» για «έναν κατακερματισμό τις συνέπειες του οποίου βιώνουμε σήμερα».

Πρόσθεσε πως «και εγώ και – όχι πάρα πολλά – στελέχη, βεβαίως είχαμε επιμείνει ότι δε θα ‘πρεπε να παραιτηθεί».

Τώρα είπε, παρατηρούμε ότι η Ν.Δ. ξεκινά έναν σημαντικό νέο πόλεμο κατά του πρώην πρωθυπουργού και της διακυβέρνησης 2015 – 2019.

Συνολικά, συνέχισε, «θεωρώ ότι είναι εύστοχο και αυτό που είπε ο Σωκράτης ο Φάμελλος, ότι “δεν είμαστε αντίπαλοι” το υπογράμμισε και ο Αλέξης ο Τσίπρας στη δήλωσή του. Και υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτή η επιλογή να επιταχύνει τις εξελίξεις στην κατεύθυνση – που έχουμε ψηφίσει και εμείς ομόφωνα – μιας μεγάλης εκλογικής, προοδευτικής συμμαχίας η οποία μπορεί να αναμετρηθεί με τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές.

Παρέπεμψε στο γαλλικό μοντέλο συνεργασιών, προτρέποντας να γίνουν μάθημα τα λάθη που έγιναν εκεί. Σημείωσε ειδικότερα: «Στη Γαλλία τα κόμματα καθυστέρησαν, συνεργάστηκαν την τελευταία στιγμή υπό την πίεση της ακροδεξιάς. Επίσης, δεν ήταν καθαρό ποιος θα ηγηθεί. Αυτά είναι λάθη που δεν πρέπει να επαναληφθούν στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να υπάρξει καθυστέρηση και πρέπει να υπάρξει εκλογή επικεφαλής από τον προοδευτικό κόσμο […]. Υποστήριξε ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να προχωρήσει και εδώ διότι «μια γενική εκλογή από τα μέλη και τους φίλους της προοδευτικής παράταξης θα δώσει ώθηση και νομιμοποίηση σε εκείνον που θα μπει μπροστά στη μάχη, επικεφαλής μιας συμμαχίας». Απαντώντας στο ερώτημα των δημοσιογράφων αν ο επικεφαλής θα πρέπει να είναι ο Αλέξης Τσίπρας, σημείωσε: «Θα μου προξενούσε έκπληξη αν φτάσουμε σε αυτό το ευκταίο και δεν είναι ο ίδιος υποψήφιος για να ηγηθεί της μάχης».

Κληθείς να σχολιάσει τις ως τώρα πρωτοβουλίες συνεργασίας στον προοδευτικό χώρο, ανέφερε: «Νομίζω ότι τα κόμματα τα οποία προπαγανδίζουν στον καθημερινό τους λόγο την ανάγκη για συνεργασίες έχουν καθυστερήσει. Δυστυχώς, δεν έχει φανεί η απαραίτητη ωριμότητα -όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ- στο να πυκνώσουν οι κοινές πρωτοβουλίες και μένουμε μόνο με κάποιες κοινές πρωτοβουλίες εντός της Βουλής για μία τροπολογία, για μία δεύτερη τροπολογία». Έκανε δε λόγο για την ανάγκη να αρθεί το έλλειμμα αξιοπιστίας ισχύος που αντιμετωπίζει τα κόμματα του χώρου.

Στην παρατήρηση ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά δείχνουν ότι δεν μπορούν να τα βρουν, απάντηση πως «αυτό πρέπει να τελειώνει χθες. Ειδικά για ανθρώπους που εξελέγησαν με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ».

Στο ερώτημα μήπως ότι Τσίπρας δεν επιθυμεί αυτή τη συμμαχία που περιγράφει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, διότι αν το ήθελε θα μπορούσε να προσπαθήσει να ενώσει τα δύο κόμματα μένοντας στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς σχολίασε ότι διάβασε πολύ προσεκτικά τη δήλωσή του και αυτή δεν είναι καθόλου ασύμβατη με την προοπτική μιας προοδευτικής εκλογικής συνεργασίας. Εγώ θεωρώ ότι είναι αναγκαιότητα αυτό, το έχουμε ψηφίσει στις συλλογικές μας αποφάσεις, «πρέπει να δουλέψουμε πιο εντατικά», πρέπει και οι συμβαλλόμενοι στον διάλογο «να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μιλήσουμε όλοι με ανοιχτά χαρτιά. Να βάλουμε κάτω χρονοδιαγράμματα, οδικούς χάρτες και να μην κλώθουμε μια έννοια στον δημόσιο διάλογο. Να συγκροτηθεί μια εκλογική συνεργασία, να ανοίξει στον κόσμο».

