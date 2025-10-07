Πάνος Ρούτσι: Και η Ντόρα Μπακογιάννη στο πλευρό του, η κυβέρνηση έχει χειριστεί την υπόθεση των Τεμπών με «ατυχή τρόπο» – «Θα πάω μέχρι τέλους», λέει ο απεργός πείνας (Video)

Και η Ντόρα Μπακογιάννη τάχθηκε υπέρ της ικανοποίησης των αιτημάτων του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, μετά την παραγγελία της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών και την πραγματοποίηση εξετάσεων ταυτοποίησης της σορού και τοξικολογικών εξετάσεων.

Η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει στέλεχος της ΝΔ που να μην ήθελε να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα του κ. Ρούτσι, ούτε ένας», ωστόσο, έσπευσε να τονίσει ότι «η κυβέρνηση με τη Δικαιοσύνη έχει μια πάρα πολύ ευαίσθητη σχέση, διότι εάν δείξει με τον οποιονδήποτε τρόπο ότι παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, αυτό είναι εις βάρος της κυβερνήσεως. Το δίλημμα της Δικαιοσύνης ήταν ότι έπρεπε να βρει έναν τρόπο να προχωρήσει η δίκη και από την άλλη μεριά να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα».

Συνεχίζοντας, μάλιστα, στην ίδια λογική, η Ντ. Μπακογιάννη σημείωσε: «Τι θα γινόταν εάν η δίκη καθυστερούσε; Το αποτέλεσμα θα ήταν ότι αυτοί με τα βαριά πλημελλήματα που θα πηγαίναν φυλακή κατά πάσα πιθανότητα, θα είχαν βγει και τότε θα μας έπαιρνε ο κόσμος με τις ντομάτες», ενώ υποστήριξε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θέλει να αρχίσει η δίκη για τα Τέμπη: «Η δικογραφία μέχρι τώρα είναι απόρρητη, άρα τα στοιχεία της δικογραφίας που ενδιαφέρουν την κ. Κωνσταντοπούλου βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εάν όμως γίνει η δίκη, είναι όλα δημόσια. Άρα θα υπάρχουν απαντήσεις, αντεγκλήσεις. Την κ. Κωνσταντοπούλου την συμφέρει να μην ξεκινήσει η δίκη. Στήθηκε πολιτικό παιχνίδι γύρω από την υπόθεση», είπε.

Η κυβέρνηση έχει χειριστεί στο παρελθόν την υπόθεση των Τεμπών με «ατυχή τρόπο», είπε η Ντ. Μπακογιάννη, ωστόσο, επισήμανε ότι δεν ήξερε, ούτε μπορούσε να ξέρει ότι υπήρχε η άλλη δικογραφία μέσω της οποίας ικανοποιήθηκε το αίτημα του Π. Ρούτσι.

«Δεν φοβάμαι τίποτα»

Εν τω μεταξύ, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Πάνος Ρούτσι τόνισε ότι συνεχίζει τον αγώνα του μέχρι να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημά του, επισημαίνοντας ότι πολλές φορές νιώθει τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν, ωστόσο, ο γιος του -που πάντα νιώθει δίπλα του- είναι εκείνος που του δίνει δύναμη να συνεχίσει μέχρι το τέλος.

«Υπάρχει πολλή κούραση, πολλή εξάντληση, νιώθω ότι καταρρέω, πάω και ξαπλώνω μέσα στη σκηνή, εντάξει αντέχω ακόμα. Θα πάω μέχρι τέλους, δεν υπάρχει επιστροφή, δεν θα σταματήσω μέχρι το αίτημά μου να γίνει δεκτό. Είχε έρθει σε τέτοιο αδιέξοδο που δεν είχα τι άλλο να κάνω. Πήρα την απόφαση χωρίς να το ξέρει κανείς ούτε η οικογένειά μου. Ξέρουν και εκείνοι ότι θα έκανα τα πάντα και με καταλαβαίνουν και με υποστηρίζουν.

Όσο αναπνέω, θα κάνω τα πάντα. Συνέχεια μιλάμε και μου δίνει τόση δύναμη που προχωράω και δεν φοβάμαι τίποτα γιατί τον έχω δίπλα μου πάντα. Με καθοδηγεί. Και μόνο που ακούω ψιθυριστά στο αυτί μου “μπαμπά εδώ είμαι”, δεν υπάρχει πιο δυνατό πράγμα στον αγώνα μου. Ο άλλος μου γιος μου λέει να προσέχω γιατί “σε χρειάζομαι κι εγώ, μπαμπά” μου λέει», τόνισε.

Στο πλευρό του απεργού πατέρα η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής

Εν τω μεταξύ, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι τάχθηκε με ανακοίνωσή της η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής, υπογραμμίζοντας ότι «η αλήθεια και η δικαιοσύνη δεν αποτελούν μόνο νομικές υποχρεώσεις του κράτους, αλλά και ηθικό χρέος απέναντι στις μελλοντικές γενιές».

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της η Εταιρεία αναφέρει:

Η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση και την αμέριστη ηθική της στήριξη προς τον πατέρα, απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει με τόλμη και αξιοπρέπεια τον αγώνα για δικαιοσύνη σχετικά με την αλόγιστη απώλεια του παιδιού του στην τραγωδία των Τεμπών.

Ως Έλληνες της Διασποράς και ως άνθρωποι των γραμμάτων, στεκόμαστε στο πλευρό όλων των οικογενειών που βιώνουν αυτό το ανείπωτο πένθος. Η φωνή τους, φωνή δικαίου και μνήμης, πρέπει να ακουστεί και να δικαιωθεί. Η αλήθεια και η δικαιοσύνη δεν αποτελούν μόνο νομικές υποχρεώσεις του κράτους, αλλά και ηθικό χρέος απέναντι στις μελλοντικές γενιές.

Η συλλογική μας συνείδηση δεν επιτρέπει τη λήθη. Στηρίζουμε τον πατέρα Πάνο Ρούτσι, και κάθε οικογένεια που ζητά να λάμψει το φως της δικαιοσύνης, ώστε η τραγωδία αυτή να αποτελέσει σημείο ευθύνης, αυτοκριτικής και αναγκαίας αλλαγής για την ελληνική κοινωνία.

Για την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής:

Νίκος Αλεξίου, Πρόεδρος

Νίκος Ζαβόλας, Αντιπρόεδρος

