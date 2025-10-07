Αγωνία στη ΝΔ: Αναμένουν ότι η παραίτηση Τσίπρα μπορεί να πυροδοτήσει τη βόμβα «κόμμα Αντώνη Σαμαρά»

Και τώρα είναι η σειρά του Αντώνη Σαμαρά; Αυτό το ερώτημα θέτουν από χθες το πρωί πολλοί γαλάζιοι βουλευτές, μετά την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να επισπεύσει τις κινήσεις του γύρω από την δημιουργία του κόμματος του, με την παραίτησή του από το αξίωμα του βουλευτή.

Η παραίτηση Τσίπρα είναι προφανές ότι δημιουργεί νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό και πολλοί εκτιμούν ότι θα επηρεάσει και τις αποφάσεις του Αντώνη Σαμαρά.

Και αν όπως λένε κάποιοι ο Αλέξης Τσίπρας διέβη τον Ρουβίκωνα προκειμένου να προλάβει και κινήσεις δημιουργίας ενός «κόμματος των Τεμπών», όπως ακούγεται στο παρασκήνιο τα ίδια διλήμματα λογικά θα έχει και ο Αντώνης Σαμαράς, στην περίπτωση που έχει αποφασίσει να κάνει κόμμα.

Μετά την κίνηση Τσίπρα, και για εκείνον ο χρόνος πια μετρά αντίστροφα, εφόσον στόχος είναι η επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή

Είναι όμως τα πράγματα τόσο καθαρά και τόσο εύκολα για τον κ. Σαμαρά, όσο ήταν για τον κ.Τσίπρα ως προς τις αποφάσεις του;

Γαλάζια στελέχη επισημαίνουν το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν έχει σηκώσει υψηλούς τόνους κριτικής κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Επίσης υπάρχουν πολλοί βουλευτές που εξακολουθούν να διακινούν το σενάριο της επιστροφής του κ. Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία ως μια προϋποθέση επανένωσης της παράταξης.

Ο τελευταίος που έκανε αυτή την πρόταση δημοσίως ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ και άλλοι βουλευτές και υπουργοί πιέζουν στο παρασκήνιο προς την εκδήλωση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ασχέτως της στάσης που θα κρατήσει ο κ. Σαμαράς σε αυτήν.

Ένα δεύτερο θέμα που θέτουν αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στις συζητήσεις τους, αλλά και για το οποίο προβληματίζονται και συνομιλητές του κ. Σαμαρά, αφορά το ποσοστό που μπορεί να πάρει ο πρώην πρωθυπουργός στις πρώτες εκλογές.

Θα μπορέσει ο κ. Σαμαράς, αναρωτιούνται, να αποσπάσει ένα σημαντικό ποσοστό από τα κόμματα που υπάρχουν σήμερα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να εμφανιστεί πολιτικά αξιοπρεπής στις εκλογές;

Αυτό είναι ένα πρώτο ερώτημα, γιατί το ποσοστό των αποστασιοποιημένων παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να εισπράξε,ι θα κρίνει εν πολλοίς το εγχείρημα του .

Ένα δεύτερο ερώτημα που θέτουν πολλοί αφορά την σύγκριση Τσίπρα με Σαμαρά.

Από τη στιγμή επίσης που στον προεκλογικό αγώνα θα βρίσκονται δύο πρώην πρωθυπουργοί μοιραία και αυτομάτως το ποσοστό που θα πάρουν και ο ένας και ο άλλος θα συγκριθούν.

Πόσο βαρύ θα είναι για το προφίλ αλλά και την υστεροφημία του κ. Σαμαρά ένα ποσοστό που θα υπολείπεται αρκετά από αυτό που θα πάρει ο κ.Τσίπρας; Και αν τελικά στις δεύτερες εκλογές η αντιπαράθεση και το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας πως θα αντέξει πολιτικά στην ύπαρξη αυτού του διλήμματος ο κ. Σαμαράς και τι θα πει στους ψηφοφόρους του;

Αυτά τα ερωτήματα συζητούν από χθες το πρωί αρκετά γαλάζια στελέχη θεωρώντας ότι ο κ. Σαμαράς θα πρέπει να τα απαντήσει στο μυαλό του το επόμενο διάστημα προκειμένου να πάρει τις τελικές του αποφάσεις.

Επίσης πολλοί κατανοούν ότι σε παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να απομακρύνθηκα στις ευρωεκλογές και να μην ψήφισαν το κόμμα τους λόγω πολιτικών ή επιλογών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η παρουσία του κ.Τσίπρα, τους ξύπνα αντανακλαστικά και ενδεχομένως να δημιουργήσει εκ νέου συσπείρωση και επιστροφή τους στην Νέα Δημοκρατία, εάν το διακύβευμα και το δίλημμα είναι να παραμείνει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία έστω και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας.

