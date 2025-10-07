Τα επόμενα βήματα του Τσίπρα – Από το νέο έτος το κόμμα, ποιοι θεωρούνται πιθανό να τον ακολουθήσουν στο καινούριο εγχείρημα

Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά από μήνες φημών, σεναρίων, πληροφοριών αλλά και έντονης δικής του κινητικότητας, διέβη τον Ρουβίκωνα και προχώρησε σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια για παραίτησή του υπήρχαν εδώ και μήνες και είχαν αναζωπυρωθεί τις τελευταίες μέρες, με τους συνεργάτες του να τα διαψεύδουν. Μπορεί η κίνηση αυτή να θεωρείτο λογική κι εύλογη, και άρα ότι θα συμβεί κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά η νωπή διάψευση της Αμαλίας φαίνεται ότι προκάλεσε χαμήλωμα του συναγερμού και ενέτεινε τον αιφνιδιασμό της Κουμουνδούρου.

Στην δήλωση παραίτησης ο Αλέξης Τσίπρας επικαλείται «λόγους συνείδησης», λέγοντας ότι δε θέλει να διατηρεί τα προνόμια του βουλευτή στο βαθμό που η συμμετοχή του δεν προσφέρει ουσιαστικά σε όσους τον εμπιστεύτηκαν. Όμως ως λόγο παραίτησης επικαλείται και την επιθυμία του να μην είναι «ούτε τυπικά» μέλος αυτής της Βουλής, της «δημοκρατικά απογυμνωμένης» – «κυρίως» – της πλειοψηφίας, όπως λέει.

Αιχμές μετά … φιλικού χτυπήματος στον ώμο

Δε λείπουν οι αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ παρά το «χτύπημα στον ώμο», με την αναφορά «δεν θα είμαστε αντίπαλοι» και «ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες». Κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι κάποιοι σύντροφοι μπορεί να κληθούν για συμμετοχή στο νέο κόμμα. Όμως αναφέρει ότι στρέφεται πλέον στην κοινωνική δράση για να αφουγκραστεί καλύτερα την κοινωνία «απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν».

Τονίζει ότι δεν πιστεύει σε «Μεσσίες» και «κομματικές κατασκευές εργαστηρίου» και αφήνει μια επιπλέον μομφή κατά των «κομματικών γραφειοκρατιών» με την αναφορά ν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε».

Πότε παρουσιάζει την Επιστημονική Επιτροπή του Ινστιτούτο – ποιος ο ρόλος της

Πλέον ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τον βηματισμό του με άμεσο επόμενο βήμα να είναι η παρουσίαση της Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου του – είτε την επόμενη εβδομάδα είτε τη μεθεπόμενη – αποτελούμενη από πρόσωπα με τεχνοκρατικό προφίλ, πανεπιστημιακούς, πρόσωπα με γνώση της αγοράς, κλπ. Προς το παρόν οι συνεργάτες του δε δίνουν λεπτομέρειες για τον αριθμό των μελών της Επιτροπής αυτής ή για τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν, λένε μόνο πως θα σχετίζεται μόνο με το Ίδρυμα και την προετοιμασία και υποστήριξη των δράσεών του και δεν έχουν σχέση με τα περί κόμματος. Ενδεχομένως πάντως κάποιοι από αυτούς να έχουν ρόλο στο νέο εγχείρημα.

Η παρουσίαση του βιβλίου ως κομβικό βήμα

Από εκεί και πέρα ως το τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται η έκδοση του βιβλίου του, το οποίο αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις αλλά και να «αναζωπυρώσει» αντιπαραθέσεις λόγω της έντονης κριτικής που φημολογείται ότι θα περιλαμβάνει κατά πρώην συντρόφων, τόσο για την περίοδο 2015 – 2019 όσο και για την περίοδο 2019 – 2023.

Από το γραφείο του μιλούν για παρουσίαση στο πλαίσιο μίας κεντρικής εκδήλωσης στην Αθήνα, με μεγάλη πιθανότητα να ακολουθήσει μια δεύτερη στην Θεσσαλονίκη. Δεν επιβεβαιώνουν τα περί περιοδειών, αν και υπάρχουν φήμες για κάποιες περιοδείες σε λίγες πόλεις. Πάντως, με δεδομένες τις επίμονες αναφορές Τσίπρα στην επαφή με την κοινωνία, στους «από τα κάτω», κλπ. αφήνουν να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν πιο ορατές τέτοιες κινήσεις παρουσίας στο δημόσιο χώρο στο πλευρό της κοινωνίας, ή παρεμβάσεις υπέρ κοινωνικών αιτημάτων, κλπ.

Μετά την έκδοση και την παρουσίαση του βιβλίου του και, ουσιαστικά από το νέο έτος, με το πρώτο δίμηνο να είναι κρίσιμο διάστημα, ο Αλέξης Τσίπρας, θα οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του, ανάλογα και με το κοινωνικό κλίμα, προκειμένου να προχωρήσει στην προετοιμασία του νέου κόμματος εντός των επόμενων μηνών. Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να θέλει να προλάβει έναν πιθανό αιφνιδιασμό Μητσοτάκη, αλλά και η δημιουργία κόμματος δεν είναι απλή υπόθεση, κάποιοι εκτιμούν ότι μπορεί να πάρει όλο το πρώτο 6μηνο του 2026. Πάντως, από το γραφείο του ξεκαθαρίζουν ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να ζητήσει από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν.

Όσον αφορά το ποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συναντηθούν ξανά σε «πιο όμορφες θάλασσες» με τον πρώην πρωθυπουργό, τα βλέμματα πέφτουν καταρχάς σε στενούς συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα ή έχοντες καλή σχέση μαζί του, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Στέργιος Καλπάκης, η Πόπη Τσαπανίδου, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Κώστας Μπάρκας, ενώ έντονο ενδιαφέρουν έχουν εκδηλώσει βουλευτές όπως ο Γιώργος Καραμέρος, ο Αλέξανδρος Μεικόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης. Προφανώς, υπάρχουν και άλλοι που παρακολουθούν προσεκτικά κι ενδιαφέρονται, ή προβληματίζονται, οπότε τηρούν στάση αναμονής και δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους.

Αυτοί που θεωρείται ότι θα μείνουν σίγουρα εκτός, είτε γιατί δεν θέλουν είτε γιατί ο Τσίπρας δεν τους περιλαμβάνει είναι οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου. Η Έλενα Ακρίτα επίσης δήλωσε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και ο Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος σε συνεντεύξεις του ανέφερε ότι θα παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ως τις εκλογές.

