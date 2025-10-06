ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιους μάρτυρες ζητά το ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή – Ανάμεσά τους και ο Μπουνάκης που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στην Κάρλα

Την άμεση κλήτευση επτά επιπλέον προσώπων στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Μπουνάκης που βρέθηκε στη δίνη του κυκλώνα το τελευταίο διάστημα, αιτούνται με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Ανδρέα Νικολακόπουλο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά να κληθούν προς κατάθεση οι κ.κ.:

– Xρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ.

– Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ.

– Ξυλούρης Γεώργιος

– Στρατάκης Ανδρέας

– Δημήτρης Ντογκούλης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Θεσσαλίας

– Νικόλαος Μπουνάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης

– Γεώργιος Χατζάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης

«Τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από τη διερεύνηση των ευθυνών και των υπαιτίων για τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, σε έναν αντιπερισπασμό που μοναδικό στόχο έχει την προστασία και αμνήστευση των πραγματικών υπευθύνων», αναφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στην εξεταστική επιτροπή, προσθέτοντας ότι ζητούν να κληθούν τα ανωτέρω πρόσωπα για να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπή.

«Η άμεση κλήτευση και κατάθεση όλων των ανωτέρω, χωρίς εξαιρέσεις και καθυστερήσεις, είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας πλήρους και αντικειμενικής εικόνας της υπόθεσης», σημειώνουν και επισημαίνουν πως με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή θα μπορέσει να εξαγάγει τεκμηριωμένα συμπεράσματα προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος.

Το όνομα του Νίκου Μπουνάκη, στελέχους του ΠΑΣΟΚ έχει βρεθεί στο στόχαστρο καθώς είναι ιδιοκτήτης Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στην Κρήτη που φέρεται να καταχωρούσε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα. Η ΝΔ ζήτησε εξηγήσεις από το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ενώ ο Χάρης Δούκας ανέφερε σε ανάρτησή του πως «αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή». Ο ίδιος έκανε λόγο για λάσπη προς το πρόσωπό του και το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να φύγει η προσοχή από τους πραγματικούς ενόχους του σκανδάλου.

