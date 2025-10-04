Σάλος στο ΠΑΣΟΚ με στέλεχος από Κρήτη που εμπλέκεται σε δηλώσεις εκτάσεων στην Κάρλα – Τον καλύπτει η Χαριλάου, κάθαρση ζητά ο Δούκας

Νέα αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ φέρνει η αποκάλυψη ότι επιφανές στέλεχος του Κινήματος στο Ηράκλειο της Κρήτης, εμπλέκεται σε δηλώσεις εκτάσεων για επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΚΕ στην…λίμνη Κάρλα της Θεσσαλίας.

Ο Νίκος Μπουνάκης, πρώην υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ και νυν αναπληρωτής του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, φέρεται σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να έχει κρίσιμο ρόλο σε αυτό το γαϊτανάκι με τις δηλώσεις, προκειμένου να εισπράξουν παράνομες επιδοτήσεις.

Με βάση το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 πρόκειται για 3.500 στρέμματα κοντά στην Κάρλα που επιστράφηκαν στο δημόσιο καθώς οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούσαν να τα καλλιεργήσουν. Κάποιοι όμως έκαναν δηλώσεις επί 4 χρόνια – έως και σήμερα – στον ΟΠΕΚΕΠΕ εισπράττοντας παρανόμως ποσά.

Οι δηλώσεις αυτές γίνονταν από Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων της Κρήτης, ένα εκ των οποίων ανήκει στον γεωπόνο Νίκο Μπουνάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Proactive Α.Ε. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Σε δηλώσεις του ο κ. Μπουνάκης παραδέχθηκε ότι είναι ιδιοκτήτης του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στην Κρήτη το οποίο δηλώνει εκατοντάδες στρέμματα αγροτών στην αποξηραμένη λίμνη Κάρλα.

Υποστήριξε όμως ότι η δήλωση έχει γίνει με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες με μισθωτήριο από τον παραγωγό το οποίο προέρχονταν από την ΑΑΔΕ. «Δεν είναι αρμοδιότητα των ΚΥΔ να ελέγχουν την κάθε περίπτωση», απάντησε ο κ. Μπουνάκης.

Ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, μιλώντας στο OPEN, αποκάλυψε ότι δηλώνονται από ΚΥΔ στην Κρήτη δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα. «Έκανα έρευνα και διαπίστωσα ότι κατά τα έτη 2022-2025, ένα ΚΥΔ στην Κρήτη δηλώνει εκατοντάδες στρέμματα δημόσιας έκτασης στη λίμνη Κάρλα έναντι δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με τον τόπο μας και με τις δηλώσεις αυτές επιδιώκουν να πάρουν επιδοτήσεις», σημείωσε.

Επίθεση και ερωτήματα από ΝΔ

Με δεδομένη την παραδοχή από τον ίδιο τον κ. Μπουνάκη – έστω και με τις διευκρινίσεις περί άγνοιας και αναρμοδιότητας να γνωρίζει τι δηλώνει ο κάθε αγρότης – η ΝΔ εξέδωσε ανακοίνωση επιτιθέμενη στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Την ώρα δηλαδή που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την Κυβέρνηση για το δήθεν «σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις» ανέφερε η ΝΔ, ζητώντας εξηγήσεις για τα παρακάτω:

Πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή;

Πόσα χρήματα έχουν λάβει συνολικά;

Γιατί ο ίδιος, ως όφειλε, δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία;

Το ΠΑΣΟΚ, άραγε, συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής;

Αναμένουμε την απολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αρχικά σιγή ιχθύος και μετά κάλυψη στον Μπουνάκη από ΠΑΣΟΚ

Και ενώ η αποκάλυψη είχε γίνει από νωρίς το πρωί (από τα parapolitika) και η ανακοίνωση της ΝΔ εκδόθηκε πριν τις 12 το μεσημέρι, το ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε ανακοίνωση αργά το απόγευμα.

Το ΠΑΣΟΚ απέρριψε τις αιτιάσεις και τις καταγγελίες, αναφέροντας για την κυβέρνηση, «παλιά μου τέχνη κόσκινο, αλλά οι πολιτικές απατεωνιές προς χάριν αντιπερισπασμού δεν κόβουν εισιτήρια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας».

Ουσιαστικά έδωσε πλήρη κάλυψη στον Νίκο Μπουνάκη, υιοθετώντας τις εξηγήσεις του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Η κυβέρνηση που προστάτευσε τους υπουργούς της από την έρευνα της δικαιοσύνης εργαλειοποιώντας την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία και φοβάται να καλέσει ως μάρτυρες τον κ. Μυλωνάκη και τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς όπως τον «Φραπέ» , τον «Χασάπη», την Τομεάρχη με τη Φεράρι και λοιπούς κομματικούς φίλους του κ. Μητσοτάκη, προσπαθεί να θολώσει τα νερά.

Ποιον θέλουν να καλύψουν; Μήπως τον πραγματικό ενορχηστρωτή του σκανδάλου; Μήπως την ηγετική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου, που φαίνεται να είχε εμπλοκή; Μήπως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που ενώ οι στενοί του συνεργάτες ξέρουν τα πάντα, εκείνος κάνει και πάλι …τον ανήξερο;

Είναι τέτοιο το πολιτικό θράσος τους, που στην ανακοίνωση τους αποτυπώνουν εντός εισαγωγικών τη λέξη σκάνδαλο. Αμφισβητούν δηλαδή ότι είναι σκάνδαλο, αυτό που η Ευρωπαία Εισαγγελέας αποκάλεσε ως το ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειασμού.

Μετά τις αναλυτικές εξηγήσεις του κ. Μπουνάκη που καταρρίπτουν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αποφύγουν την απολογία για το πως άνθισε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα.

Την Τρίτη, στην προσεχή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, αναμένουμε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να καλέσει άμεσα τον βουλευτή της, τον κ. Μπουκώρο, που ασχολείται με τα θέματα της λίμνης Κάρλα. Ο κ. Μπουνάκης, εξάλλου, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε.

Αναμένουμε επιπλέον να δώσουν όλα τα «αμαρτωλά» ΑΦΜ, που σχετίζονται με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Φανταζόμαστε ότι δεν θα αρνηθεί τίποτα από τα παραπάνω η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή, γιατί δεν έχουν άλλωστε και τίποτα… να κρύψουν (!). Τους ενημερώνουμε ότι παρά τους φθηνούς αντιπερισπασμούς και τη λάσπη, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει αταλάντευτα να αποκαλύπτει όλες τις πτυχές του σκανδάλου, που προσπαθούν να ‘‘κουκουλώσουν’’».

Σημειωτέον ότι νωρίτερα, τον Ιούλιο φέτος είχε βρεθεί κι άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εκτεθειμένο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο γραμματέας της ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, Λάμπρος Αντωνόπουλος, παραιτήθηκε μάλιστα από την κομματική του θέση – δεν διαγράφηκε – αφού πρώτα επέστρεψε 15.000 ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δούκας: Κάθαρση, κανένας συμψηφισμός από τη ΝΔ

Η βαριά ατμόσφαιρα στο ΠΑΣΟΚ και ο κίνδυνος να στιγματιστεί συνολικά το κόμμα στην Κρήτη, ή και αλλού, οδήγησε τον Χάρη Δούκα να κάνει παρέμβαση, ζητώντας από την ηγεσία να λάβει όλα τα μέτρα, ώστε να μην επιτραπεί στη ΝΔ να γίνει οποιοσδήποτε συμψηφισμός.

Ο δήμαρχος Αθήνας αναφέρει σε ανάρτησή του:

«Κάθαρση στην πράξη.

Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα.

Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη.

Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή.

Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου.

Αυτούς της ΝΔ».

