Τι άφησε η επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι: Οι αιχμές, τα μηνύματα, η διπλωματική γλώσσα και η «ωραιοποίηση» από την κυβέρνηση   

Τις μεγαλύτερες αλήθειες για το νόημα και την ουσία της επίσκεψης που πραγματοποίησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, τις ξεστόμισαν, ίσως και άθελά τους, δύο βουλευτές της ΝΔ που επιτέθηκαν ανερυθρίαστα στη Ρουμάνα δικαστική λειτουργό.

Η Σοφία Βούλτεψη σε έξαλλη κατάσταση πρότεινε στην κυρία Κοβέσι «να πάει στην πατρίδα της πρώτα», υπονοώντας ότι η Ρουμανία έχει υποθέσεις προς διερεύνηση και σημείωσε ότι στο ρουμανικό Σύνταγμα υπάρχει άρθρο με ρυθμίσεις για την ασυλία πολιτικών. Την κάλεσε δε να κάνει αυτοκριτική με αφορμή αποπομπή εισαγγελέα στη Βουλγαρία.

Ο Στέλιος Πέτσας προχώρησε ακόμα παρακάτω, μιλώντας για… φάουλ που έκανε η κυρία Κοβέσι, στην οποία επέρριψε… «ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο Σύνταγμά μας», καθώς «κανείς δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στο πώς θα είναι το ελληνικό Σύνταγμα, αυτό είναι θέμα του ελληνικού λαού και του έθνους μας», όπως είπε.

Την κατηγόρησε επίσης ότι «μίλησε η ίδια για έναν εκφοβισμό τον οποίο από τη στιγμή που δεν τον κατονόμασε αφήνει περιθώριο για πολιτική σπέκουλα».

Αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε αντίθεση με την επίσημη κυβερνητική γραμμή, σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαία Εισαγγελέας κινήθηκε σε πολύ χαμηλούς τόνους και έδειξε διάθεση συνεργασίας με την Αθήνα, αποφεύγοντας να μιλήσει για σκάνδαλα, συγκαλύψεις και άλλες τέτοιες κατηγορίες, που είχαν κυριαρχήσει ως αίσθηση πριν την επίσκεψή της.

Στην πραγματικότητα όμως ισχύει αυτό που επισήμανε η κυρία Βούλτεψη, ότι η Κοβέσι δεν συνηθίζει να πηγαίνει σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και να δίνει συνεντεύξεις.

Όπερ σημαίνει ότι αυτό από μόνο του είναι ένα δείγμα για το πώς αντιμετωπίζουν στις Βρυξέλλες την Ελλάδα και την κυβέρνηση της ΝΔ.

Η κυρία Κοβέσι προτίμησε να χρησιμοποιήσει μία πολύ διπλωματική, αν και αιχμηρή σε κάποιες πτυχές της, γλώσσα, να κινηθεί απολύτως θεσμικά και με αυστηρό πρόγραμμα, ώστε να μην μετατραπεί η επίσκεψή της σε μία εκδήλωση αντικυβερνητικών εκφράσεων και επίσης να διατυπώσει ένα καίριο αίτημα στις ελληνικές αρχές, για την ενίσχυση του γραφεία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα.

Η Κοβέσι έμοιαζε, για όσους τουλάχιστον αποκωδικοποίησαν τις κινήσεις και τις δηλώσεις της, περισσότερο σαν μία «τιμωρός με αγγελικό πρόσωπο και ήπια τόνους», παρά ως μία τυπική επισκέπτρια για υπαλληλικούς λόγους.

Έχει ενδιαφέρον να επισημανθούν οι πιο βασικές αιχμές, που μοιάζουν μηνύματα προς την κυβέρνηση, την ελληνική δικαιοσύνη και κάθε «ενδιαφερόμενο/εμπλεκόμενο». Και ταυτόχρονα αποκαλύπτουν προθέσεις για το μέλλον.

Οι ευθείες βολές ή και υπαινιγμοί:

1. Η έρευνα στα Τέμπη «παρεμποδίστηκε»

Ειδικότερα, τόνισε ότι η τραγωδία των Τεμπών θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν η σύμβαση 717 είχε υλοποιηθεί εγκαίρως και πλήρως — υπονοώντας αμέλεια ή καθυστερήσεις λόγω κρατικών επιλογών.

2. Αναφορά ότι το άρθρο 86 του Συντάγματος δημιουργεί βαθύ εμπόδιο

Επανέλαβε ότι λόγω αυτού του άρθρου οι έρευνες για υπουργούς παρεμποδίστηκαν, και κάλεσε σε αλλαγή του Συντάγματος για να μην επαναληφθούν παρόμοια προβλήματα. Άφησε υπαινιγμό ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για αλλαγή άρθρου 86 αλλά το χρονικό διάστημα αναθεώρησης είναι μακρύ

Στο σχόλιό της ότι η αναθεώρηση θα συμβεί όταν «έρθει η ώρα», υπαινίχθηκε αργές διαδικασίες και χαμηλή πίεση για άμεση μεταρρύθμιση.

3. «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε ακρωνύμιο διαφθοράς, νεποτισμού και διαπλοκής»

Επικριτική αναφορά στον τρόπο που λειτούργησε ο συγκεκριμένος οργανισμός και στο γεγονός ότι κονδύλια κατέληγαν σε «βίλες και πολυτελή αυτοκίνητα». Μίλησε για «εγκληματίες με βοήθεια κρατικών λειτουργών», αφήνοντας υπόνοιες για εμπλοκή δημόσιου τομέα στην απάτη.

4. Η φράση «όποιος έχει να παρέμβει στο έργο μας, να το ξανασκεφτεί»:

Ένα έμμεσο μήνυμα προς όσους πολιτικά ή θεσμικά πρόσωπα ενδέχεται να επιχειρήσουν να επηρεάσουν ή να περιορίσουν το έργο της. Ουσιαστικά διατύπωσε κατηγορία για παρεμβάσεις / προσπάθειες εκφοβισμού εισαγγελέων, αφήνοντας υπόνοιες για πιέσεις στο έργο της υπηρεσίας.

5. «Τέλος τα ασφαλή καταφύγια του εγκλήματος»

Με αυτή τη φράση για την υπόθεση «Καλυψώ», η Κοβέσι υπονόησε ότι υπήρχαν «καταφύγια» προστασίας για διεφθαρμένες δομές ή πρόσωπα εντός του κράτους. Αλλά και γενικότερα μίλησε για απόδοση ευθυνών σε «κρατικούς λειτουργούς» για συνέργεια.

6. «Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να γίνει ριάλιτι τηλεόρασης»

Υποστήριξε ότι δεν είναι σωστό να εκτίθενται μάρτυρες/υποθέσεις στα ΜΜΕ ως τηλεοπτικό «θέαμα», πιθανώς με στόχο να περιορίσει δημόσιες πιέσεις ή χειραγώγηση της κοινής γνώμης από πολιτικά συμφέροντα.

