Νέα επίθεση Άδωνι Γεωργιάδη σε γιατρούς και Κωνσταντοπούλου για τον Ρούτσι – «Δεν κινδυνεύει, τον εμποδίζουν να έχει ιατρική φροντίδα»

Τον ισχυρισμό ότι γύρω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι κρύβονται πολιτικά παιχνίδια από γιατρούς και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε το πρωί του Σαββάτου ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιμένοντας σε ένα αφήγημα που ελάχιστοι ακολουθούν – τουλάχιστον όχι ανοιχτά – ακόμα και από την ίδια την κυβέρνηση.

Ο υπουργός Υγείας με παρέμβασή του στο MEGA επικαλέστηκε την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου Νίκαιας για την πορεία της υγείας του Πάνου Ρούτσι, υποστηρίζοντας «δεν προκύπτει άμεση απειλή για τη ζωή του ύστερα από εξετάσεις που του διενεργήθηκαν».

«Χθες έγινε το πρωτοφανές. Κάποιοι μεμονωμένοι γιατροί, η κα Κοσμοπούλου, μία σκληρή συνδικαλίστρια από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και κάποιοι φίλοι της από τον ίδιο πολιτικό χώρο εξέδωσαν χθες μία ανακοίνωση σε αντίθεση με την ανακοίνωση του νοσοκομείου. Ο μόνος που έχει από τον νόμο δικαίωμα να εκδίδει ανακοινώσεις που εκπροσωπούν το ΕΣΥ είναι το νοσοκομείο» σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Εάν ένας γιατρός παίρνει έναν απεργό πείνας και τον πάει για εξετάσεις όχι στον Ευαγγελισμό, στο Σωτηρία, στο Γεννηματάς και στο Ελπίς που είναι δίπλα, αλλά τον πάει στη Νίκαια που είναι στην άλλη άκρη της Αττικής και στο δρόμο να πάθαινε κάτι, εμένα θα κυνηγάγανε».

«Κινδυνεύει η ζωή του και παίζουνε παιχνίδια»

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «κακώς το έκρινε η γιατρός. Έχει παραβεί τον όρκο της. Εφόσον κινδύνευε η υγεία του, όπως έλεγε η ανακοίνωση, ήταν υποχρεωμένη να τον πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο. Κινδυνεύει η ζωή του και παίζουνε παιχνίδια».

Όπως δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, πλήρωμα του ΕΚΑΒ βρίσκεται στο σημείο προκειμένου να προσέχει τον Πάνο Ρούτσι και να του προσφέρει βοήθεια ανά πάσα στιγμή, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά των γιατρών και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρου του κ. Ρούτσι, καλώντας τους να αναλάβουν την ποινική ευθύνη για ότι του συμβεί εάν τον εμποδίζουν να έχει πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου απέφυγε να παραλάβει το αίτημα του δικαστηρίου για εκταφή με αποκλειστικό σκοπό να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης. Παίζει θέατρο με αποκλειστικό σκοπό να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης» ισχυρίστηκε ο υπουργός Υγείας, παρότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει διαψεύσει ότι υπάρχει τέτοιο θέμα.

Να σημειωθεί ότι γιατροί του νοσοκομείου Νίκαιας που παρακολουθούν τον Πάνο Ρούτσι, υπογραμμίζουν σε ανακοίνωσή τους ότι «τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων. Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση».

Ενημερώνουν δε ότι «ο κ. Ρούτσι έχει χάσει 10 κιλά και ύστερα από 19 ημέρες απεργίας πείνας αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές».

