Μητσοτάκης για Γάζα: Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση της Χαμάς

«Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» χαρακτήρισε ο έλληνας πρωθυπουργός τη δήλωση της Χαμάς.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και όλες οι εχθροπραξίες να σταματήσουν».

Hamas's statement is an important step forward. Hostages must be released immediately and all hostilities must stop. Greece remains steadfast in supporting efforts aimed at restoring stability and promoting lasting peace and security in the region. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 4, 2025

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και την προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, λίγες ώρες μετά το κάλεσμα Τραμπ για τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα.

Διαβάστε επίσης:

