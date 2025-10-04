Μητσοτάκης για Γάζα: Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση της Χαμάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» χαρακτήρισε ο έλληνας πρωθυπουργός τη δήλωση της Χαμάς.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και όλες οι εχθροπραξίες να σταματήσουν».
«Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και την προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, λίγες ώρες μετά το κάλεσμα Τραμπ για τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα.
