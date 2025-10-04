ΣΥΡΙΖΑ: Συνεργασίες, οργανωτική ανασυγκρότηση και στο βάθος Τσίπρας –Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή

Συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με «μενού» τις προοδευτικές συνεργασίες, την έναρξη καμπάνιας για την προώθηση της προγραμματικής πρότασης για μιας «Προοδευτική Ελλάδα» που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς και την επίλυση εκκρεμοτήτων μετά το Συνέδριο σε σχέση με τη σύνθεση των τμημάτων, τις Νομαρχιακές και τη νέα οργανωτική δομή, τα Περιφερειακά Συμβούλια.

Ωστόσο, πολλά στελέχη εκτιμούν ότι δεν θα αποφευχθεί μια συζήτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια επιστροφής, καθώς το θέμα απασχολεί τη βάση και τα μέλη του οργάνου. Στην Πολιτική Γραμματεία της Πέμπτης δεν υπήρξε καμία αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό, σε αντίθεση με τις συνεδριάσεις της περασμένης εβδομάδας (Αλεξιάδης, Παναγιωτόπουλος, Γιαννούλης). Εφόσον προκληθεί εκ νέου τέτοια συζήτηση, είτε από στελέχη, είτε από απλά μέλη της ΚΕ, δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να ανέβει.

Χθες, ο Αλέξης Τσίπρας, με ομιλία του στη Σορβόννη επανέφερε στη ρητορική του την Αριστερά – κάτι που είχε αποφύγει στην ομιλία του στον Economist – αναφέροντας ότι η αριστερά είναι χρήσιμη για την κοινωνική πλειοψηφία όταν δεν το βάζει στα πόδια, αλλά τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης.

Η ηγεσία πάντως, φιλοδοξεί να δώσει το στίγμα ότι σημασία έχει η καθημερινή πολιτική πρακτική και οι απαντήσεις στο σήμερα, και όχι τα σενάρια που αφορούν το μέλλον, ακόμη κι αν μιλάμε για λίγους μήνες μετά (αφού η έκδοση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού στις αρχές Δεκεμβρίου, θεωρείται με βάση τα σενάρια, το χρονικό σημείο απ’ όπου θα ξεκινήσει το επόμενο βήμα για το «νέο κόμμα»). Κι ακόμα να δώσει την εικόνα συνοχής και «φυγής προς τα μπρος», παρά τα σύννεφα που εμφανίστηκαν με τις διαφωνίες για την Belharra, ακόμη και από πρόσωπα κοντά στην ηγεσία.

Σύμφωνα και με την εισήγηση Φάμελλου στην Πολιτική Γραμματεία της Πέμπτης, η σημερινή Κεντρική Επιτροπή

-αποτελεί την αφετηρία καμπάνιας για την Προοδευτική Ελλάδα, δηλαδή το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος, στη ΔΕΘ. Στόχος, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την Προοδευτική Ελλάδα να συζητηθεί σε όλη την χώρα, σε μια στιγμή που η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση εντείνεται. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της εξόρμησης, ανέφερε ο Σ. Φάμελλος στην ΠΓ, θα είναι η εξωστρέφεια, και το μήνυμα ότι «είμαστε δίπλα στα προβλήματα, όχι μόνο με καταγγελία, αλλά με προτάσεις».

-Θα στείλει επίσημα το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με την εισήγηση Φάμελλου στην ΠΓ, ο ΣΥΡΙΖΑ «μετά την ΚΕ διοργανώνει και ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Το εργασιακό νομοσχέδιο που φέρνει το 13ωρο και το θέμα της ακρίβειας μπορούν να είναι θέματα πρωτοβουλιών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και κοινωνικών συγκλίσεων». Στο πλαίσιο αυτό θα απευθύνει κάλεσμα σε πολιτικές δυνάμεις όπως το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά (ενώ μπαίνει στο κάδρο της απεύθυνσης και το ΚΚΕ) σε άλλες δυνάμεις προοδευτικές και οικολογικές, σε φορείς στο κοινωνικό επίπεδο, (συνδικαλισμός, αυτοδιοίκηση, κλπ.), αλλά και στους προοδευτικούς πολίτες που έχουν αποτραβηχτεί και απογοητευτεί από την πολιτική αλλά αναζητούν διέξοδο από τη σημερινή κατάσταση.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να επαναλάβει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος «και για κοινή δράση, όχι μόνο για διάλογο», αλλά και πως «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστερήσεων και δισταγμών».Τέλος, στην σημερινή συνεδρίαση θα αποφασιστεί και η σύνθεση των τμημάτων, το οργανωτικό γραφείο και η ημερομηνία εκλογών για τις Νομαρχιακές και Περιφερειακές Επιτροπές. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει οικονομική καμπάνια για την ενίσχυση και των κομματικών Μέσων και του κόμματος, αλλά και οργανωτική για την ενίσχυση των Οργανώσε

