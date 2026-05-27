Δίκη για τα Τέμπη: Απειρία και διαχρονική απουσία συστημάτων ασφαλείας επικαλέστηκε ο συνήγορος του σταθμάρχη

Τις διαχρονικές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου και την απειρία του επικαλέστηκε δια του συνηγόρου του ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 για να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού δημοσίου σε βάρος του στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η παράσταση του ελληνικού δημοσίου στρέφεται κατά των τριών σταθμαρχων βραδινής- απογευματινής βάρδιας και του τότε Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος του ΟΣΕ.

Στην ουσία οι συνήγοροι και των τεσσάρων ανέδειξαν την ευθύνη του δημοσίου για την μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο όπως τόνισαν στο να συντελεστεί το πολύνεκρο δυστύχημα.

Η δίκη συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με τις ενστάσεις των υπολοίπων κατηγορουμένων που στρέφονται κατά κύριο λόγο στην παράσταση των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγων «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης».

Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο συνήγορος ενός κατηγορούμενου πρώην προέδρου του ΟΣΕ ανακοίνωσε πως ανακαλεί την ένσταση του για την παράσταση των συγγενών θυμάτων και τραυματιών.

Οι παρόντες κατηγορούμενοι στην σημερινή συνεδρίαση είναι έξι. Η παρουσία της αστυνομίας είναι διακριτική ενώ κάποιοι συνήγοροι από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τις αλλαγές που έγιναν στην αίθουσα τον τελευταίο μήνα.

Κωνσταντοπούλου: «Η κυβέρνηση θέλει να ροκανίσει τον χρόνο για να κουκουλώσει ευθύνες υψηλόβαθμων κατηγορουμένων»

Λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε πως, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότεροι από τρεις μήνες από την έναρξη της δίκης, εξακολουθούν να μην υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια δίκαιη δίκη, όπως –όπως είπε– επιβάλλουν το Σύνταγμα, οι διεθνείς συμβάσεις και οι αρχές του κράτους δικαίου.

Η ίδια συνέδεσε μάλιστα τη σημερινή διαδικασία με την παράλληλη εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, αποκαλύπτοντας ότι μόλις χθες βρέθηκε ενώπιον Αρεοπαγίτη Ανακριτή για τμήμα της δικογραφίας που, σύμφωνα με την ίδια, «θα έπρεπε να βρίσκεται στη δικογραφία ενώπιον αυτού του δικαστηρίου».

Παράλληλα κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για σκόπιμη χρονοτριβή. «Η κυβέρνηση είναι αυτή που χρονοτριβεί, γιατί θέλει να ροκανίσει τον χρόνο και να κουκουλώσει τις ευθύνες για τους υψηλούς ιθύνοντες, για τους υψηλόβαθμους κατηγορουμένους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαμήνυσε ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα βρίσκονται «σε κάθε δικάσιμο», επιμένοντας ότι «η αλήθεια θα λάμψει» και ότι όσοι ευθύνονται για την τραγωδία «θα πάνε φυλακή».

Με πληροφορίες από larissanet, onlarissa

