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12.07.2026 00:21

Σαρδηνία: Μεγάλη πυρκαγιά έξω από την πόλη Όλμπια – Έκλεισε το αεροδρόμιο για μερικές ώρες

12.07.2026 00:21
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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε έξω από την πόλη Όλμπια, στη Βορειοανατολική Σαρδηνία, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα αυτό να κλείσει για μερικές ώρες και οι πτήσεις να μεταβούν προς Αλγκέρο και Κάλιαρι.

Πρόκειται για πολύ σημαντικό πρόβλημα, καθώς η Σαρδηνία είναι πολυσύχναστος τουριστικός προορισμός, ιδίως αυτήν την περίοδο, και η Όλμπια αποτελεί μια από τις κύριες πύλες εισόδου του νησιού, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, είναι τουλάχιστον επτά οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο νησί το Σάββατο (11/7).

Κινητοποιήθηκαν canadair, ελικόπτερα και πολλοί άνδρες των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ σημειώνεται και για την Κυριακή ο κίνδυνος πυρκαγιών στις περιοχές των Κάλιαρι, Οριστάνο και Καμπιντάνο.

Από τη Δευτέρα, οι προγνώσεις δείχνουν για τη Σαρδηνία ότι οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαίτερα υψηλές και θα φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 12.07.2026 00:35
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαρδηνία: Μεγάλη πυρκαγιά έξω από την πόλη Όλμπια – Έκλεισε το αεροδρόμιο για μερικές ώρες

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