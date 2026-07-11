Βάγια Νέστορα: Τα δυο μεγάλα λάθη που πρόδωσαν τους δράστες των εμπρηστικών επιθέσεων

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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τους δράστες των εμπρηστικών επιθέσεων και την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, που έγινε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σε πολυκατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι άνθρωποι της Αντιτρομοκρατικής έχουν εκμεταλλευτεί στο έπακρο δύο σημαντικά λάθη που έκαναν οι δράστες κατά την διάρκεια της παρακολούθησης πριν την επίθεση αλλά και κατά την σύλληψή τους.

Συγκεκριμένα, έχουν στα χέρια τους ένα καθαρό πλάνο των προσώπων των δύο κατηγορούμενων αλλά και το κινητό του ενός από αυτούς.

Το πρώτο έγινε κατά την παρακολούθηση των στόχων πριν από την επίθεση. Οι δράστες πήγαιναν πόρτα-πόρτα, πλησίαζαν σε κάθε είσοδο και προσπαθούσαν να δουν αν υπάρχουν εσωτερικά κάμερες. Έτσι λοιπόν υπάρχει κοντινό πλάνο του προσώπου τους που κατέγραψε κάμερα, ενώ κοιτούσαν με επιμονή το εσωτερικό του κτηρίου. Το στοιχείο αυτό έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Το δεύτερο λάθος, σύμφωνα με το OPEN, έγινε κατά τη διαδικασία σύλληψής τους, όταν ένας από τους δύο συλληφθέντες κατά την έφοδο της Αντιτρομοκρατικής στο διαμέρισμα, πέταξε από το μπαλκόνι το κινητό του τηλέφωνο θεωρώντας ότι θα σπάσει και ότι θα καταστραφούν ολα τα δεδομένα.

Το κινητό τηλέφωνο συνέλλεξαν οι Αρχές και είναι το πρώτο πραγμα που έστειλαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια εκτιμώντας ότι υπάρχουν σε αυτό, μηνύματα, κλήσεις και σημαντικά στοιχεία σύνδεσης με την άλλη ομάδα που έβαλε εμπρηστικούς μηχανισμούς και στους άλλους δύο στόχους στελεχών της ΝΔ.

Διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στους συλληφθέντες

Ποινικές διώξεις για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τις εμπρηστικές επιθέσεις και την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, που έγινε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα, οι διώξεις αφορούν τα αδικήματα:

τρομοκρατική οργάνωση,

ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο- τετελεσμένη και σε απόπειρα,

έκρηξη,

εμπρησμός και

παράβαση του νόμου περί όπλων (περιλαμβάνει την κατοχή εκρηκτικών υλών).

Η παραπάνω δίωξη είναι in rem, δηλαδή δεν είναι προσωποποιημένη, ενώ την προσωποποίηση θα αναλάβει η ανακρίτρια στην οποία παραπέμφθηκαν να απολογηθούν.

Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

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