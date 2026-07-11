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11.07.2026 23:36

Παναθηναϊκός: Φιλική τριάρα στην Γκρασχόπερς

11.07.2026 23:36
panathinaikos1

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Αποδίδοντας καλό ποδόσφαιρο σε μεγάλα κομμάτια του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Γκρασχόπερς με το εμφατικό 3-0 σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο κατάμεστο «Απόστολος Νικολαΐδης» κι έδειξε πως βαδίζει σωστά στο δρόμο, προς τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του στον Β’ προκριματικό του Conference League με την Πάκσι (23 και 30 Ιουλίου).

Με τον Στέφαν ντε Φράι να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» ξεκίνησαν δυνατά στο φιλικό έχοντας την πρώτη καλή στιγμή τους στο 8’ με το σουτ του Ζαρουρί, ενώ στο 17’ ο Χάμελ απέκρουσε το σουτ του Κυριακόπουλου. Το «τριφύλλι» έχασε άλλη μία σπουδαία ευκαιρία με τον Τεττέη στο 23’ (πλασέ άουτ), ενώ στο 26’ από εξαιρετική αντεπίθεση των «πράσινων» κι ασίστ του Κυριακόπουλου, ο Γιάγκουσιτς έφυγε στο χώρο και πλάσαρε με το δεξί στο αριστερό δοκάρι του Χάμελ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει κυριαρχική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και σκόραρε στο 48’ με ένα καταπληκτικό τελείωμα του Γιάγκουσιτς, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Χάμελ με εξαιρετικό σουτ. Στο 70’ ο Ζαρουρί με δυνατό σουτ από ασίστ του Τσάπρα έκανε το 2-0 για τους «πράσινους», τελειώνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι, ενώ στο 88’ ο Ταμπόρδα με υπέροχο πλασέ από σέντρα του Σιώπη διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)
Κίτρινες:
Αποβολές:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια (72’ Μπινιάρης), Ίνγκασον (60’ Τουμπά), Ντε Φράι (46’ Κάτρης), Κυριακόπουλος (46’ Τσάπρας), Τσιριβέγια (72’ Τσέριν), Κοντούρης (60’ Καμαρά), Ζαρουρί (72’ Παντελίδης), Γιάγκουσιτς (60’ Ταμπόρδα), Αντίνο (79’ Σιώπης), Τεττέη (46’ Ραστόντερ).

Γκρασχόπερς (Πέτερ Ζάιντλερ): Χάμελ, Στρότσιο, Παλότσι, Μίκουλιτς, Ρίσι, Χασάνε, Αμπράσι, Μέγιερ, Κλεμέντε, Κρασνίκι, Μούτσι.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν και οι Ντιαμπί, Μπετκόμπερ, Σαχίν, Κρετί, Πάπιτς, Κονατέ, Τζιαντομένικο, Λι, Μπεργκόντο, Ενγκόμ.

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