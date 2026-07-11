ΗΠΑ: Στο στόχαστρο του Τραμπ δημοσιογράφοι των New York Times λόγω δημοσιεύματος αναφορικά με το νέο Air Force One

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τέσσερις δημοσιογράφοι των New York Times έλαβαν κλητεύσεις από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν για δημοσιεύματά τους σχετικά με ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με το νέο επίσημο αεροπλάνο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η εφημερίδα ανέφερε σήμερα ότι οι δημοσιογράφοι της πρόκειται να καταθέσουν ενώπιον σώματος ενόρκων την ερχόμενη εβδομάδα.

Στις κλητεύσεις αναφέρεται μόνο ως αιτία μια αδιευκρίνιστη φερόμενη παραβίαση της ομοσπονδιακής ποινικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι δημοσιογράφοι έλαβαν τις κλητεύσεις χθες, Παρασκευή. Όπως υπογραμμίζει, σε μερικές περιπτώσεις τους επιδόθηκαν από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους στα σπίτια τους και αυτό συνιστά απόπειρα εκφοβισμού ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης:

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 4.300 οι νεκροί από τους σεισμούς – Μειώνονται οι ελπίδες για άλλους επιζώντες

Μιζούρι: Καταστροφικές πλημμύρες και εικόνες χάους – «Δεν έχω ξαναδεί το νερό να φτάνει τόσο ψηλά», λέει κάτοικος (Videos)

Άιφελ, Λούβρο και μουσείο Ορσέ έκλεισαν νωρίτερα εξαιτίας του νέου καύσωνα