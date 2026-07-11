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ΚΟΣΜΟΣ

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11.07.2026 22:40

ΗΠΑ: Στο στόχαστρο του Τραμπ δημοσιογράφοι των New York Times λόγω δημοσιεύματος αναφορικά με το νέο Air Force One

11.07.2026 22:40
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Τέσσερις δημοσιογράφοι των New York Times έλαβαν κλητεύσεις από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν για δημοσιεύματά τους σχετικά με ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με το νέο επίσημο αεροπλάνο του προέδρου των ΗΠΑΝτόναλντ Τραμπ.

Η εφημερίδα ανέφερε σήμερα ότι οι δημοσιογράφοι της πρόκειται να καταθέσουν ενώπιον σώματος ενόρκων την ερχόμενη εβδομάδα.

Στις κλητεύσεις αναφέρεται μόνο ως αιτία μια αδιευκρίνιστη φερόμενη παραβίαση της ομοσπονδιακής ποινικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι δημοσιογράφοι έλαβαν τις κλητεύσεις χθες, Παρασκευή. Όπως υπογραμμίζει, σε μερικές περιπτώσεις τους επιδόθηκαν από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους στα σπίτια τους και αυτό συνιστά απόπειρα εκφοβισμού ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης.

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