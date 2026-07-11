Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 4.300 οι νεκροί από τους σεισμούς – Μειώνονται οι ελπίδες για άλλους επιζώντες

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Ο αριθμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24/6 ξεπέρασε τους 4.300 σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ -αδελφός της προσωρινής ηγέτιδας Ντέλσι Ροντρίγκεζ- ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 4.333, από 4.118 που ήταν την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, 315 από τους νεκρούς δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, αναφέρουν αξιωματούχοι.

Ο επίσημος αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος στους 16.740, ενώ 6.462 άτομα έχουν διασωθεί και περίπου 17.000 έχουν μείνει άστεγοι.

Εκατοντάδες αναζητούν τους συγγενείς τους στα ερείπια

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς η τύχη χιλιάδων ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται.

Καθώς οι πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί εγκλωβισμένοι θεωρούνται πλέον ελάχιστες, εκατοντάδες οικογένειες συνεχίζουν να αναζητούν τους συγγενείς τους στα ερείπια, προσπαθώντας να ανασύρουν τις σορούς των αγνοουμένων.

Κινητές κουζίνες και κλινικές, καθώς και πεδινά νοσοκομεία, βρίσκονται πλέον διάσπαρτα σε δημόσιους χώρους στη βόρεια πολιτεία της Λα Γκουάιρα, όπου σημειώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της καταστροφής.

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών έχει εκτιμήσει τις άμεσες υλικές ζημίες σε κατοικίες και υποδομές σε περίπου 37 δισ. δολάρια.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ζήτησε την αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο εξωτερικό, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση.

Την Τετάρτη, δήλωσε ότι ζήτησε από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ να αποδεσμεύσει περίπου 30 τόνους χρυσού της Βενεζουέλας που έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο των βρετανικών κυρώσεων.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες υπερασπίστηκε την επείγουσα αντίδραση της χώρας της στους δύο σεισμούς, δεσμευόμενη ότι η χώρα δεν θα βυθιστεί σε κοινωνικές αναταραχές.

Πολλοί Βενεζουελάνοι έχουν εκφράσει την οργή τους για την, κατά τη γνώμη τους, ανεπαρκή αντίδραση της κυβέρνησης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ στην καταστροφή, πριν από την άφιξη των διεθνών ομάδων.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, Guardian

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