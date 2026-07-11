«Πλημμύριζαν» την Ευρώπη με πλαστά κουβανέζικα πούρα, από ένα σπίτι στη Βαλένθια (Photo)

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Σημαντικό πλήγμα σε διεθνές κύκλωμα παραποίησης κουβανέζικων πούρων κατάφερε η ισπανική Guardia Civil, η οποία εξάρθρωσε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που κατασκεύαζε και διακινούσε απομιμήσεις επώνυμων πούρων σε χώρες της Ευρώπης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Μισλάτα της Βαλένθια, όπου οι Αρχές εντόπισαν κατοικία που είχε μετατραπεί σε πλήρως εξοπλισμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής, συσκευασίας και προετοιμασίας των πλαστών προϊόντων προς διανομή.

#OperacionesGC | Intervenidos en Valencia 34.000 puros habanos falsificados que eran distribuidos por Europa



🤵Se han detenido tres personas y se han investigado a cuatro más por diferentes actividades relacionadas con el entramado criminal

👇https://t.co/xNvowO18U8 pic.twitter.com/7espazF9mK — Guardia Civil (@guardiacivil) July 11, 2026

Η έρευνα ξεκίνησε όταν οι αστυνομικές υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι διαφορετικές αποστολές πούρων Αβάνας, οι οποίες έφεραν διαφορετικές εμπορικές ονομασίες, προέρχονταν όλες από το ίδιο σημείο και είχαν ως τελικό προορισμό διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η παρακολούθηση των αποστολών οδήγησε τελικά στον εντοπισμό του παράνομου εργαστηρίου.

Κατά την έφοδο στον χώρο, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 637.646 πλαστές ταινίες και δαχτυλίδια γνησιότητας, που χρησιμοποιούνταν για την παραποίηση γνωστών εμπορικών σημάτων, καθώς και 27.852 έτοιμα προς διάθεση πούρα. Παράλληλα, εντοπίστηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός για την κατασκευή, την τυποποίηση και τη συσκευασία των απομιμήσεων.

Μεταξύ των προϊόντων που παραποιούνταν ήταν κορυφαίες μάρκες κουβανέζικων πούρων, όπως οι Cohiba και Punch, αλλά και η δημοφιλής σειρά Churchill, της οποίας ένα αυθεντικό κουτί με 25 πούρα μπορεί να πωλείται στη νόμιμη αγορά έναντι 300 έως 400 ευρώ.

Η επιχείρηση της Guardia Civil επεκτάθηκε και εκτός του παράνομου εργαστηρίου, καθώς οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν τέσσερις αποστολές που είχαν ήδη αναχωρήσει από την Ισπανία με προορισμό άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από τα συγκεκριμένα φορτία κατασχέθηκαν επιπλέον 6.258 παραποιημένα πούρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κατασχεθέντων στις 33.840 απομιμήσεις.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ ακόμη τέσσερις ύποπτοι τελούν υπό δικαστική έρευνα για πιθανή συμμετοχή στο κύκλωμα. Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για λαθρεμπόριο, παραβίαση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, καθώς η παραγωγή φέρεται να πραγματοποιούνταν κάτω από ακατάλληλες συνθήκες μέσα στην κατοικία.

Την πολύμηνη έρευνα πραγματοποίησε η Μονάδα Ανάλυσης και Έρευνας Φορολογικών Υποθέσεων και Συνόρων της Βαλένθια, η οποία ειδικεύεται στην καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων διεθνούς εμβέλειας. Η σχετική δικογραφία έχει διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστήριο της Λίρια, το οποίο θα αναλάβει τη συνέχιση της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

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