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ΚΥΡΙΑΚΗ 12.07.2026 02:44
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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12.07.2026 02:33

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

12.07.2026 02:33
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(Σε ώρες Ελλάδος)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Γ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΜΑΪΑΜΙ —-ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ
04:00 Δ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ – ΕΛΒΕΤΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

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ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Α’ Ημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Β’ Ημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Μικρός Τελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΆΜΙ
22:00 Τελικός (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

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ΚΥΡΙΑΚΗ 12.07.2026 02:37
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Προημιτελικά Μουντιάλ 2026 Live: Νορβηγία-Αγγλία 1-2 (Παράταση)

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Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

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