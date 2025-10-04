search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 22:17
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 09:07

Τραβάει το σκοινί η Άγκυρα – Βόρεια της Μυτιλήνης το Πίρι Ρέις

04.10.2025 09:07
piri_reis_new
shutterstock

Βόρεια της Μυτιλήνης βρίσκεται το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος Πίρι Ρέις, το οποίο απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής από το λιμάνι της Σμύρνης.

Το βράδυ της Πέμπτης, η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX ανακοινώνοντας ότι το ερευνητικό της σκάφος θα πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες στο κεντρικό Αιγαίο, δυτικά της Χίου και της Λέσβου, μεταξύ 4 και 14 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Marine Traffic, στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, το «Πίρι Ρέις» βρισκόταν ανάμεσα σε Λέσβο και Σμύρνη σε τουρκικά χωρικά ύδατα.

Η νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο έρχεται λίγο καιρό μετά τις εξελίξεις στα νότια της Κρήτης, όπου η αμερικανική Chevron κατέθεσε επίσημη πρόταση για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα που η Άγκυρα ανακοινώνει σχέδια να στείλει το «Πίρι Ρέις» σε αμφισβητούμενα ύδατα, αναζωπυρώνοντας τις εντάσεις.

Θετικές οι αντιδράσεις της τουρκικής αντιπολίτευσης

Ο αντιπρόεδρος του CHP, Γιανκί Μπαγτζίογλου, χαιρέτισε τη νέα NAVTEX σχετικά με την επανέναρξη των επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζεται να διεξαχθούν στο Αιγαίο από το «Πίρι Ρέις».

«Η επανέναρξη των επιστημονικών ερευνών στο Αιγαίο, που είχε ακυρωθεί και είχε προκαλέσει την αντίδραση της Ελλάδας, είναι θετική από την άποψη της προστασίας των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Μπαγτζίογλου.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας που εξέδωσε αντι – NAVTEX με ισχύ ως τις 25 Οκτωβρίου, στην οποία υπενθυμίζει ότι η τουρκική περιλαμβάνει παράνομα περιοχές στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ελληνική περιοχή ευθύνης.

Διαβάστε επίσης:

Στην Αμοργό σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Διευρυμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού

ΣΥΡΙΖΑ: Συνεργασίες, οργανωτική ανασυγκρότηση και στο βάθος Τσίπρας –Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή

Στο μικροσκόπιο του ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις: Όλα τα ποσοστά και τα ποιοτικά στοιχεία που φτάνουν στην Τρικούπη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
greta tunberg 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταγγελίες για κακομεταχείρισή της από το Ισραήλ προς παραδειγματισμό – «Την έσυραν από τα μαλλιά, την χτύπησαν, μπροστά μας»

panserraikos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1: Σεφτές στις νίκες για τα «Λιοντάρια»

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπίμπι αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου – Ο ρόλος του Ερντογάν

XIONIA_XALKIDIKH
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια: Προβληματισμένοι οι κτηνοτρόφοι – Παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω ευλογιάς (Video)

ofh1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Άρης 3-0: Σαρωτικοί οι Κρήτικοι, «διέλυσαν» την ομάδα του Χιμένεθ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 22:09
greta tunberg 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταγγελίες για κακομεταχείρισή της από το Ισραήλ προς παραδειγματισμό – «Την έσυραν από τα μαλλιά, την χτύπησαν, μπροστά μας»

panserraikos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1: Σεφτές στις νίκες για τα «Λιοντάρια»

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπίμπι αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου – Ο ρόλος του Ερντογάν

1 / 3