Τραβάει το σκοινί η Άγκυρα – Βόρεια της Μυτιλήνης το Πίρι Ρέις

Βόρεια της Μυτιλήνης βρίσκεται το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος Πίρι Ρέις, το οποίο απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής από το λιμάνι της Σμύρνης.

Το βράδυ της Πέμπτης, η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX ανακοινώνοντας ότι το ερευνητικό της σκάφος θα πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες στο κεντρικό Αιγαίο, δυτικά της Χίου και της Λέσβου, μεταξύ 4 και 14 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Marine Traffic, στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, το «Πίρι Ρέις» βρισκόταν ανάμεσα σε Λέσβο και Σμύρνη σε τουρκικά χωρικά ύδατα.

Η νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο έρχεται λίγο καιρό μετά τις εξελίξεις στα νότια της Κρήτης, όπου η αμερικανική Chevron κατέθεσε επίσημη πρόταση για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα που η Άγκυρα ανακοινώνει σχέδια να στείλει το «Πίρι Ρέις» σε αμφισβητούμενα ύδατα, αναζωπυρώνοντας τις εντάσεις.

Θετικές οι αντιδράσεις της τουρκικής αντιπολίτευσης

Ο αντιπρόεδρος του CHP, Γιανκί Μπαγτζίογλου, χαιρέτισε τη νέα NAVTEX σχετικά με την επανέναρξη των επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζεται να διεξαχθούν στο Αιγαίο από το «Πίρι Ρέις».

«Η επανέναρξη των επιστημονικών ερευνών στο Αιγαίο, που είχε ακυρωθεί και είχε προκαλέσει την αντίδραση της Ελλάδας, είναι θετική από την άποψη της προστασίας των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Μπαγτζίογλου.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας που εξέδωσε αντι – NAVTEX με ισχύ ως τις 25 Οκτωβρίου, στην οποία υπενθυμίζει ότι η τουρκική περιλαμβάνει παράνομα περιοχές στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ελληνική περιοχή ευθύνης.

