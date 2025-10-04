Στην Αμοργό σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Διευρυμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Διήμερη επίσκεψη στην Αμοργό πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο δημαρχείο Αμοργού.
Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγκαίνια της δημοτικής βιβλιοθήκης Αμοργού.
Την Κυριακή στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα».
Διαβάστε επίσης:
ΣΥΡΙΖΑ: Συνεργασίες, οργανωτική ανασυγκρότηση και στο βάθος Τσίπρας –Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή
Στο μικροσκόπιο του ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις: Όλα τα ποσοστά και τα ποιοτικά στοιχεία που φτάνουν στην Τρικούπη
Επιτυχημένη ελληνική παρουσία στον ΟΗΕ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.