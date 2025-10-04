search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 17:19
04.10.2025 08:35

Στην Αμοργό σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Διευρυμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού

04.10.2025 08:35
Διήμερη επίσκεψη στην Αμοργό πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο δημαρχείο Αμοργού.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγκαίνια της δημοτικής βιβλιοθήκης Αμοργού.

Την Κυριακή στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα».

