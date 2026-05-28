ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 01:19
Η Μέση Ανατολή σε τεντωμένο σχοινί: Διπλωματικό μπρα ντε φερ ΗΠΑ-Ιράν και νέα ανάφλεξη στον νότιο Λίβανο

Στο γεωπολιτικά φορτισμένο περιβάλλον της Μέσης Ανατολής, η διπλωματική κινητικότητα και οι στρατιωτικές εξελίξεις εξελίσσονται ταυτόχρονα, με τα μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο, να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Οι επαφές ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνεχίζονται μέσα σε κλίμα αμφισημίας, με τις δύο πλευρές να εκπέμπουν διαφορετικά σήματα. Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούν για «κάποια πρόοδο» στις διαβουλεύσεις, την ώρα που η πολιτική ρητορική παραμένει σκληρή, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να υπογραμμίζει πως είτε θα επιτευχθεί συμφωνία, είτε «θα τελειώσουμε τη δουλειά». Παράλληλα, απορρίπτει κάθε συζήτηση περί άρσης κυρώσεων και αποκλείει παραχωρήσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, η εικόνα περιπλέκεται από αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες σχετικά με πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης έκαναν λόγο για προσχέδιο συμφωνίας που φέρεται να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα Στενά του Ορμούζ και αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων, με την Ουάσινγκτον να διαψεύδει κατηγορηματικά και να κάνει λόγο για «πλήρη κατασκευή».

Παράλληλα, σε αναφορές από την ιρανική πλευρά επισημαίνεται ότι κομβικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, ιδιαίτερα σε σχέση με οικονομικές απαιτήσεις και την απελευθέρωση δεσμευμένων κεφαλαίων.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι ΗΠΑ ενισχύουν τον έλεγχο στη θαλάσσια ζώνη του Περσικού Κόλπου και της Αραβικής Θάλασσας, με αναφορές για ανακατεύθυνση εμπορικής ναυσιπλοΐας και ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ισραηλινές επιχειρήσεις σε Γάζα και Λίβανο

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ συνεχίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις σε πολλαπλά μέτωπα. Οι IDF ανακοίνωσαν πλήγματα στη Γάζα, ενώ εκδόθηκε και εκτεταμένη οδηγία εκκένωσης για τον νότιο Λίβανο, με κάλεσμα μετακίνησης των κατοίκων βόρεια του ποταμού Ζαχράνι και χαρακτηρισμό της περιοχής ως «ζώνη μάχης».

Συνολικά, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ασταθής, με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν να κινούνται μεταξύ συγκρατημένης προόδου και έντονης δυσπιστίας, ενώ ταυτόχρονα η στρατιωτική ένταση στο άξονα Ισραήλ-Λιβάνου αναζωπυρώνεται, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

