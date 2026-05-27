search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 23:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 22:55

Φυλάκιση τριών ετών και πέντε μηνών στον προσωπικό βοηθό του Μάθιου Πέρι που του έδινε κεταμίνη

27.05.2026 22:55
MATTHEW-PERRY-NEW

Ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, ο οποίος έκανε τακτικά ενέσεις κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends»), καταδικάστηκε σήμερα, Τετάρτη 27/5, από δικαστήριο του Λος Άντζελες σε φυλάκιση τριών ετών και πέντε μηνών.

Ο 61χρονος Κένεθ Ιγουαμάσα, που είχε ομολογήσει την ενοχή του, έγινε ο πέμπτος άνθρωπος που καταδικάζεται για αυτήν την υπόθεση.

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του, τον Οκτώβριο του 2023, από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού.

Ο θάνατός του, σε ηλικία 54 ετών, είχε προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ και στους απανταχού θαυμαστές του. Ο ηθοποιός, που υποδυόταν τον Τσάντλερ Μπινγκ στην τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια», είχε μιλήσει δημόσια για τον εθισμό του και τον αγώνα του να απεξαρτηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Καθολικός συναγερμός στην Ουκρανία μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal

Ο Μπάιντεν μηνύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση ηχογραφημένων συνεντεύξεων του

Καύσωνας-σοκ στην Ευρώπη: Ο θερμικός θόλος φέρνει ρεκόρ ζέστης και θανάτους – Για νέα πραγματικότητα κάνουν λόγο οι επιστήμονες





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
queen sonja of norway
ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο η βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας με καρδιακά προβλήματα

crystal papace rayio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League, Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Ο Ματετά άνοιξε το σκορ στον τελικό – Live

xolargos pyrovolismoi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τι έδειξε η νεκροτομή στον 57χρονο που πυροβόλησε τη σύζυγό του

dias irakleio astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Προφυλακίστηκαν οι επτά από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών

pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στο Ασπρόχωμα (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

kalpi-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, με μονοψήφια νούμερα 4ο το ΠΑΣΟΚ - Κέρδη για ΝΔ

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 23:44
queen sonja of norway
ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο η βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας με καρδιακά προβλήματα

crystal papace rayio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League, Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Ο Ματετά άνοιξε το σκορ στον τελικό – Live

xolargos pyrovolismoi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τι έδειξε η νεκροτομή στον 57χρονο που πυροβόλησε τη σύζυγό του

1 / 3