Conference League, Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Ο Ματετά άνοιξε το σκορ στον τελικό – Live

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Λειψία ο τελικός του Conference League ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και τη Ράγιο Βαγιεκάνο, δύο ομάδες που αγωνίζονται για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό. Η αγγλική ομάδα πήρε προβάδισμα στο 51ο λεπτό με τον Ματετά, ενώ λίγα λεπτά αργότερα άγγιξε και δεύτερο γκολ με τριπλό δοκάρι.

Η Λειψία φιλοξενεί για πρώτη φορά μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό, με την Κρίσταλ Πάλας και τη Ράγιο Βαγιεκάνο να διεκδικούν το τρόπαιο του Conference League σε μια ιστορική βραδιά και για τις δύο ομάδες. Η μία ομάδα προέρχεται από το νότιο Λονδίνο και η άλλη από τα νοτιοανατολικά της Μαδρίτης, σε έναν τελικό που έχει χαρακτηριστεί ως τελικός του «Νότου». Αμφότερες αγωνίζονται στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας τους.

Χωρίς γκολ το πρώτο ημίχρονο

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης, οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες χωρίς σκορ. Η Ράγιο Βαγιεκάνο, όταν βρήκε χώρους και ευκαιρίες, έγινε απειλητική, με τον Λόπεθ να χάνει καλή ευκαιρία για να σκοράρει. Από την πλευρά της, η Κρίσταλ Πάλας είχε μεγάλη στιγμή στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, όταν βρέθηκε πολύ κοντά στο γκολ, όμως ο Μίτσελ δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Ματετά έβαλε μπροστά την Πάλας

Στο 51ο λεπτό, η Κρίσταλ Πάλας άνοιξε το σκορ και έκανε το 1-0 με τον Ματετά. Ο Γουόρτον επιχείρησε δυνατό σουτ, ο Μπατάγια απέκρουσε, όμως ο Ματετά βρέθηκε κοντά στη φάση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στην αγγλική ομάδα.

Στο 56ο λεπτό, η Κρίσταλ Πάλας έφτασε πολύ κοντά σε δεύτερο γκολ, σε μια εντυπωσιακή φάση με τριπλό δοκάρι. Ο Πίνο, με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, είδε την μπάλα να χτυπά δύο φορές στο δοκάρι, ενώ αμέσως μετά ο Ματετά έχασε τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει ξανά.

