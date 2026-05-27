ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 23:16

Κρήτη: Προφυλακίστηκαν οι επτά από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους το βράδυ, οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα και φέρονται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις, με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη.

Οι επτά κατηγορούμενοι, μετά από πολύωρη διαδικασία ενώπιον των δικαστικών αρχών, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.

Η υπόθεση αφορά τις δύο φερόμενες εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές των δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου.

Η θέση της υπεράσπισης

Σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης δύο εκ των κατηγορουμένων, δύο αδελφών ηλικίας 21 και 27 ετών, δεν υφίσταται εγκληματική οργάνωση, ενώ, όπως ανέφερε, σήμερα υπήρξε «οριζόντια μεταχείριση» προς όλους τους κατηγορούμενους.

«Τα δύο αδέλφια άδικα βρέθηκαν εδώ, καθώς ήταν απλοί χρήστες και τίποτα παραπάνω», τόνισε η κ. Βασαλάκη.

Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει «καμία εγκληματική οργάνωση» και εκτίμησε πως «θα καταπέσει εντελώς ο ισχυρισμός αυτός στο ακροατήριο».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «δυστυχώς σήμερα υπήρχε μια οριζόντια αντιμετώπιση σε όλους, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις φυγής ή ενδείξεις περί εγκληματικής οργάνωσης».

Οι συλλήψεις και η δικογραφία

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της παράβασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα, της παράβασης της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων, καθώς και της απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις.

Εκτός από τους συλληφθέντες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 61 άτομα.

Τι κατασχέθηκε στην επιχείρηση

Κατά την αστυνομική επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 5 κιλά κάνναβης, 112,7 γραμμάρια κοκαΐνης, πολεμικά τυφέκια, όπλα, φυσίγγια, 33.715 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα.

Στην ευρείας κλίμακας συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συμμετείχαν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε., της Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης, της Υ.Δ.Ε.Ε. Ρεθύμνου, καθώς και διμοιρίες υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

