Πυρά Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Νομίζει ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου»

Σκληρή κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ασκεί το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με αφορμή την παρουσίαση του νέου του κόμματος, ΕΛΑΣ, και σχετικές του δηλώσεις, κάνοντας λόγο για «προκλητική ειρωνεία», «γενικολογία» και «καμία ουσία».

Στην ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» διατυπώνονται αιχμηρές αναφορές για το τρίτο μνημόνιο, τη Σύμβαση 717, τις ασυλίες πολιτικών προσώπων και τη στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα funds.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αρχική τοποθέτηση του κ. Τσίπρα χαρακτηρίζεται «λυπηρή», καθώς – όπως υποστηρίζεται – εξισώνει τα πολιτικά κόμματα με «είδη αναλώσιμα». «Φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν», τονίζεται στην ανακοίνωση, με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να υπογραμμίζει ότι τα κόμματα αποτελούν «πυλώνα που υπηρετεί τη Δημοκρατία».

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, η ανακοίνωση απορρίπτει ως «δήθεν δέσμευση» τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού σε «ζωή με αξιοπρέπεια», «ασπίδα στην ακρίβεια» και «δύναμη στην εργασία», σημειώνοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις «προκαλούν», ειδικά όταν προέρχονται – όπως αναφέρεται – «από το στόμα του πολιτικού, που μας έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το ΟΧΙ του ελληνικού λαού ΝΑΙ».

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, με την ανακοίνωση να αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια για την κατάργησή του, «ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου μας, Μαρίας Καρυστιανού, για παύση της ασυλίας των πολιτικών». Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται αναφορά στους Κώστα Καραμανλή και Χρήστο Σπίρτζη, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως «ποινικά υπόλογοι» για τη Σύμβαση 717, με την επισήμανση ότι, αν είχε υλοποιηθεί, «το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί».

Παράλληλα, ασκείται κριτική και στην οικονομική πολιτική της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ, με έμφαση στα «κόκκινα» δάνεια και τα funds. Όπως αναφέρεται, «η κυβέρνηση του Α. Τσίπρα ήταν αυτή που άνοιξε τον δρόμο για τα funds, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας τους».

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση, σημειώνοντας: «Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα.

Η εισαγωγή ήταν λυπηρή και εξομοίωσε τα κόμματα με είδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν.

Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας που υπηρετεί τη Δημοκρατία.

Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική:

Η δήθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού, που μας έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το ΟΧΙ του ελληνικού λαού ΝΑΙ.

Η αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν διατυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό, που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση τού άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τούς αγώνες της Προέδρου μας, Μαρίας Καρυστιανού, για παύση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία του υπουργού της ΝΔ K. Καραμανλή, αλλά και του δικού του Χ. Σπίρτζη, ποινικά υπόλογων και των δύο για τη Σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεσθεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί.

Επίσης και η εξαγγελία για μια δήθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, αφού η κυβέρνηση του Α. Τσίπρα ήταν αυτή, που άνοιξε τον δρόμο για τα funds, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας τους.

Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.

Γραφείο Τύπου της “ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία”».

