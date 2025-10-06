Οι 5 βασικοί λόγοι για τους οποίους έκανε τώρα κίνηση ο Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ανοίγοντας πλέον ένα κεφάλαιο στην προσωπική του διαδρομή, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η απόφασή του συμπαρασύρει, είτε το θέλει είτε όχι, και το κόμμα που ο ίδιος έφερε στην διακυβέρνηση της χώρας.

Ο βασικός λόγος της παραίτησής του τη δεδομένη στιγμή έχει να κάνει με την σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Από τη μία με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζει την κριτική που δεχόταν όλο αυτό το διάστημα ότι αφήνει τα σενάρια να σέρνονται χωρίς να διαψεύδει, κάνοντας κακό στο κόμμα του.

Από την άλλη απελευθερώνεται ο ίδιος για να προχωρήσει στα επόμενα βήματά του. Από την παρουσίαση του βιβλίου του, από τις σελίδες του οποίου φημολογείται ότι θα ασκεί έντονη κριτική σε στελέχη τόσο για την περίοδο της διακυβέρνησης όσο και για την περίοδο 2019 – 2023, έως την προετοιμασία του νέου κόμματος. Για παράδειγμα, θα έχει λυμένα για να κάνει κάποιες εκδηλώσεις για την παρουσίαση του βιβλίου του – ή να κάνει κάποιες περιοδείες αφού ο ίδιος μιλά για την επαφή με τον κόσμο, την ανάγκη να ακουστούν οι «από τα κάτω» και οι ανάγκες τους.

Στο μεταξύ, εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται να γνωστοποιηθεί και η επιστημονική Επιτροπή του Ινστιτούτου του, στην οποία κατά κανόνα θα μετέχουν τεχνοκράτες , πανεπιστημιακοί , άνθρωποι της αγοράς . Αν και οι συνεργάτες του ήδη ξεκαθαρίζουν ότι αυτά τα πρόσωπα θα σχετίζονται μόνο με το Ινστιτούτου, σαφώς θα δημιουργηθούν εντυπώσεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας , «χτίζει» τη δομή του νέου κόμματος , αν όχι με όλα αυτά τα πρόσωπα, με κάποια από αυτά.

του, στην οποία κατά κανόνα θα μετέχουν , , της . Αν και οι συνεργάτες του ήδη ξεκαθαρίζουν ότι αυτά τα πρόσωπα θα σχετίζονται μόνο με το Ινστιτούτου, σαφώς , , αν όχι με όλα αυτά τα πρόσωπα, με κάποια από αυτά. Ένας λόγος ακόμη είναι πιθανότατα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να σταματήσει να υπάρχει η εντύπωση ότι υπάρχουν κάποιοι ενδιάμεσοι που λειτουργούν για λογαριασμό του και τον εκπροσωπούν (π.χ. Κατσέλη) οι ίδιοι και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν.

που λειτουργούν για λογαριασμό του και τον εκπροσωπούν (π.χ. Κατσέλη) οι ίδιοι και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν. Το να προλάβει τυχόν εκλογικό αιφνιδιασμό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη , είτε την άνοιξη, είτε το φθινόπωρο του 2026, είναι σαφώς ένας από τους βασικούς λόγους της παραίτησής του, αφού όπως προαναφέρθηκε, μετά από αυτή απελευθερώνεται και μπορεί να επιταχύνει τις διεργασίες για το νέο κόμμα, διεργασίες που πάντως απαιτούν χρόνο. Ένα νέο κόμμα ούτε στα κρυφά γίνεται, ούτε από τη μία στιγμή στην άλλη.

από τον , είτε την άνοιξη, είτε το φθινόπωρο του 2026, είναι σαφώς ένας από τους βασικούς λόγους της παραίτησής του, αφού όπως προαναφέρθηκε, μετά από αυτή απελευθερώνεται και μπορεί να επιταχύνει τις διεργασίες για το νέο κόμμα, διεργασίες που πάντως απαιτούν χρόνο. Ένα νέο κόμμα ούτε στα κρυφά γίνεται, ούτε από τη μία στιγμή στην άλλη. Επίσης, με την παραίτησή του ωθεί τα κόμματα του προοδευτικού χώρου να «τρέξουν » τις πρωτοβουλίες συνεργασίας και σύγκλισης βγαίνοντας από τον ατέρμονο διάλογο και τα μπρος -πίσω. Ή θα το πράξουν και θα το καρπωθεί ως καταλύτης ο ίδιος, ή δεν θα το πράξουν και θα του δώσουν το πεδίο και τους λόγους να κινηθεί ο ίδιος.

» τις και βγαίνοντας από τον ατέρμονο διάλογο και τα μπρος -πίσω. Ή θα το πράξουν και θα το καρπωθεί ως καταλύτης ο ίδιος, ή δεν θα το πράξουν και θα του δώσουν το πεδίο και τους λόγους να κινηθεί ο ίδιος. Ένας ακόμη πιθανός λόγος, τέλος, είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να προλάβει και για λόγους εντυπώσεων τυχόν πολιτικές πρωτοβουλίες από τον Αντώνη Σαμαρά ή την Μαρία Καρυστιανού, και σε κάθε περίπτωση να δείξει ότι ο ίδιος έχει τα πολιτικά αντανακλαστικά να παρέμβει στα πολιτικά πράγματα.

Εκ των πραγμάτων πάντως, η αίσθηση δρομολόγησης εξελίξεων γύρω από την πολιτική επιστροφή του, δημιουργεί και μια μεγαλύτερη προσδοκία και αναμονή στον κόσμο, κάτι που δεν αποκλείεται να αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις, δίνοντας κάποια ώθηση και στα νούμερα, που ήδη καταγράφει στις μετρήσεις, το «κόμμα Τσίπρα», μολονότι ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί.

