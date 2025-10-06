Στριμωγμένος ο Νετανιάχου: O Τραμπ επιταχύνει τις προσπάθειες να τερματίσει τον πόλεμο και γνωρίζει πως δεν μπορεί να τον εμποδίσει

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιταχύνει τις προσπάθειες να μπει τέλος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Τα εμπόδια παραμένουν πολλά, ωστόσο ενόψει της επετείου των 2 χρόνων από την έναρξη του πολέμου, διαφαίνεται μία πραγματική ευκαιρία στον ορίζοντα για να μπει τέλος στην απώλεια ζωών.

Μάλιστα, ο Τραμπ και Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου εξέπεμψαν σήμα, πως μπορεί να έχουμε εξελίξεις πριν το πέρας της γιορτής του Σουκότ στις 13 Οκτωβρίου.

Ο Τραμπ ασκεί πίεση στον Νετανιάχου

Ο Τραμπ ασκεί πίεση στον Νετανιάχου να μην τορπιλίσει και αυτή συμφωνία. Την Κυριακή δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τις ογκωδέστατος διαδηλώσεις, που έλαβαν χώρα στο Ισραήλ.

Η στάση του Νετανιάχου από όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία προκαλεί έκπληξη: έχοντας συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να μπλοκάρει τις προσπάθειες του Τραμπ, πλέον καλλιεργεί ελπίδες για πρόοδο.

Ένα νέο αφήγημα για τους ψηφοφόρους του Λικούντ

Την ίδια ώρα, οι δημοσιολογούντες έχουν αρχίσει να απευθύνουν ένα νέο αφήγημα στους ψηφοφόρους του Λικούντ, ώστε να μπορέσουν να «χωνέψουν» τη συμφωνία: Ενώ πριν από δύο ημέρες έλεγα πως είναι λάθος να υπογραφεί συμφωνία με τους νεοναζί τη Χαμάς, πλέον κάνουν λόγο διπλωματικό επίτευγμα του ισραηλινού Πρωθυπουργού.

Όπως παρατηρεί η Haaretz, μάλλον έτσι θα έμοιαζαν οι εφημερίδες των κομμουνιστικών κομμάτων παραμονή της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης.

Ισραηλινή αντιπροσωπεία έφτασε την Κυριακή στο Κάιρο. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας για τους ομήρους είναι αρκετά σαφή: η Χαμάς θα απελευθερώσει εντός 72 ωρών 20 αιχμαλώτους που παραμένουν εν ζωή και τις σορούς 28 που βρίσκονται στη Γάζα. Το χρονικό πλαίσιο είναι κάπως απίθανο να τηρηθεί. Ακόμα και να θέλει η Χαμάς να τηρήσει τη συμφωνία θα χρειαστεί μάλλον περισσότερος χρόνος για να εντοπίσουν τις σορούς.

Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ο χάρτης για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων που δημοσίευσε το Σάββατο ο Τράμπ, είναι σύμφωνα με τις γραμμές που κατείχαν τον Ιούλιο. Αυτό δεν θα δεν θα αρέει καθόλου στη Χαμάς, διότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να ελέγχει τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Την ίδια ώρα, η οργάνωση αρνείται να παραδώσει τα όπλα. Ένα άλλο σημείο τριβής είναι ότι η Χαμάς θέλει να αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας μία παλαιστινιακή αρχή και όχι μία διεθνής δύναμη, όπως προβλέπει η αμερικανική πρόταση. Τέλος, ζητά εγγυήσεις για τον χρόνο αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων.

Αν ο Τραμπ πει ότι ο πόλεμος τέλειωσε θα έχει τελειώσει

Ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται για τα επιμέρους της συμφωνίας. Όπως στην περίπτωση του Ιράν, αν ανακοινώσει ότι ο πόλεμος τελείωσε, δεν θα δεχθεί να τον αμφισβητήσουν. Άρα τι θα συμβεί; Tσυμπέρασμα είναι σαφές: Μετά από μήνες υπεκφυγών, ο Νετανιάχου έχει υποκύψει στην πίεση του Τραμπ: θα κηρυχθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός, οι αιχμάλωτοι θα αφεθούν ελεύθεροι, η Χαμάς δεν θα υποχρεωθεί να αφοπλιστεί και ο Νετανιάχου δεν θα τηρήσει την υπόσχεσή του να αφανίσει την οργάνωση.

Το μέλλον του Νετανιάχου

Εξελίξεις πυροδοτήθηκαν στο εσωτερικού του Ισραήλ με την ανακοίνωση της Χαμάς πως δέχεται την πρόταση 20 σημείων του Τραμπ. Ο Νετανιάχου αναγκάστηκε να σταματήσει το μεγαλύτερο μέρος των βομβαρδισμών στη Γάζα. Οι προερχόεμενοι από τη μεσσιανική δεξιά, υπουργοί Μπεζαλέλ Σμοτρίτς και Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ αντέδρασαν, εξαπολύοντας επίθεση κατά του Νετανιάχου. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της συμφωνίας εικάζεται πως θα παραιτηθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η αντιπολίτευση θα βάλει πλάτη ψηφίζοντας τη συμφωνία. Ωστόσο, μετά από αυτό, ο Σμοτρίχ και ο Μπεν-Γβίρ ενδέχεται να μην έχουν άλλη επιλογή. Αγωνίζονται για ψήφους στα ακροδεξιάς και, για να διακριθούν από τον Νετανιάχου, θα πρέπει να παραιτηθούν σύντομα από την κυβέρνηση.

Αν ο Νετανιάχου κερδίσει τις εκλογές ή αν οδηγήσει σε πολιτικό αδιέξοδο, θα επιμείνει στην υλοποίηση των στόχων του: να παραμείνει στην εξουσία, να συνεχίσει να καθυστερεί τη δίκη σε βάρος του, να εμποδίσει τη σύσταση επιτροπής έρευνας για τις αστοχίες που επέτρεψαν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Έχει πολλά να κρύψει, όντας πρωθυπουργός 14 χρόνια πριν τον πόλεμο και ως το πρόσωπο που επέτρεψε τη διοχέτευση κεφαλαίων από Κατάρ στη Χαμάς και το 2023 αγνόησε τις προειδοποιήσεις των αρχηγών των μυστικών υπηρεσιών.

