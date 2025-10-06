Τέμπη: «Πράσινο φως» από την Εισαγγελία για τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα – Πώς ικανοποιήθηκε το αίτημα Ρούτσι, ο νομικός ελιγμός και η δήλωση της οικογένειας

Δεκτά έγιναν τα αιτήματα συγγενών για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Όπως επιβεβαιώθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, έγινε δεκτό το αίτημα της οικογένειας του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου, που ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, για το οποίο η Δικαιοσύνη είχε αποφασίσει μόνο τη εκταφή για ταυτοποίηση μέσω DNA. Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας κάνει δεκτά και τα αιτήματα εκταφής άλλων τριών συγγενών και συγκεκριμένα της Μαρίας Καρυστιανού, της οικογένειας Ασλανίδη και της οικογένειας Κωνσταντινίδη, ενώ ανοίγει το δρόμο και στους υπόλοιπους συγγενείς να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη ενέργεια, καταθέτοντας σχετικό αίτημα.

Ειδικότερα, έπειτα από παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των παιδιών τους μπορούν να ζητήσουν όσοι συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών το επιθυμούν.

Στην νέα παραγγελία της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προς τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Λάρισας αναφέρεται:

«Παρακαλούμε να ενεργήσετε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να κληθούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28/2/2023 οι οποίοι να καταθέσουν αν επιθυμούν και ποιοι να διενεργηθούν πλήρεις βιοχημικές -τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή των νεκρών θυμάτων, καθώς και λήψη υλικού από τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο της ταφής. Σε θετική περίπτωση να διενεργηθούν οι εξετάσεις από αρμόδιο – κατάλληλο εργαστήριο άμεσα. Επισημαίνεται ότι εφόσον λάβει χώρα εκταφή, να γίνει με σεβασμό και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Δήμο, παρουσία ιατροδικαστή, αρμόδια αστυνομικής αρχής και ΔΕΕ».

Οι τοξικολογικές θα επιτραπούν στις σορούς για τις οποίες έχει αποφασιστεί ή πρόκειται να αποφασιστεί εκταφή, μετά από τα σχετικά αιτήματα των συγγενών (από τις οικογένειες Ασλανίδη, τη Μαρία Καρυστιανού, την οικογένεια Κωνσταντινίδη), ενώ η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ενημέρωσε συνηγόρους συγγενών των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ότι μπορούν να υποβάλλουν, όσοι επιθυμούν, αιτήματα για εκταφή και για τοξικολογικές, εκτός από ταυτοποίηση, μέσω γενετικού υλικού.

Όπως ανακοίνωσε ο Στέλιος Σούρλας, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Τεμπών, μιλώντας στο Live News έχουν γίνει και επισήμως δεκτά τα αιτήματα εκταφής και διεξαγωγής τοξικολογικών εξετάσεων και για τον γιο του κ. Ρούτσι και των υπολοίπων οικογενειών των θυμάτων.

Ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι το αίτημα αυτό έγινε δεκτό στο πλαίσιο μίας άλλης υπόθεσης που αφορά τα Τέμπη και τους ιατροδικαστές, πράγμα που σημαίνει ότι έτσι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στη δίκη. Δηλαδή αυτή η διαδικασία θα ενταχθεί σε μία άλλη δικογραφία άλλη υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νομική φόρμουλα που βρέθηκε, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, βασίστηκε σε μήνυση που είχε κατατεθεί κατά του ιατροδικαστή, η οποία είχε αρχειοθετηθεί. Η συγκεκριμένη μήνυση, με απόφαση της εισαγγελίας εφετών, ανασύρεται και στέλνεται στην εισαγγελία πρωτοδικών.

Από τη στιγμή που οι δύο υποθέσεις συσχετίζονται, με αυτόν τον τρόπο, εγκρίνεται το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και για τοξικολογικές εξετάσεις, χωρίς ωστόσο να ανοίγει και πάλι η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών.

Με αφορμή τις εξετάσεις θα σχηματιστεί χωριστή δικογραφία και τα πορίσματα θα προσκομιστούν στο δικαστήριο όταν αρχίσει η δίκη.

Ωστόσο, αν προκύψουν ποινικές ευθύνες (πχ. για ιατροδικαστές ή άλλους) τότε η δεύτερη δικογραφία θα αντιμετωπιστεί ξεχωριστά για ενδεχόμενους κατηγορούμενους.

Αμφιβολίες από την οικογένειά του

Νωρίτερα, η οικογένεια Ρούτσι ανέφερε πως δεν είχε καμία επίσημη ενημέρωση για την απόφαση και πως θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημα του.

«Η οικογένεια Ρούτσι και οι δικηγόροι της δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής επίσημο έγγραφο σχετικά, συνεπώς μέχρι τότε: Δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά έχει δοθεί η άδεια ή πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι. Δεν γνωρίζουμε αν η άδεια αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις (τοξικολογικές, βιοχημικές κ.ά.) τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Δεν ακυρώνεται η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου εκταφή η οποία πρόκειται να γίνει χωρίς άδεια και παρουσία της οικογένειας και των εμπειρογνωμόνων της μόνο για ταυτοποίηση DNA, τη διενέργεια της οποίας η οικογένεια Ρούτσι προσπαθεί να εμποδίσει. Η οικογένεια Ρούτσι απαιτεί να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια και η νομική της ομάδα, χωρίς να παραλειφθεί καμία. Τότε, και μόνο όταν το παραπάνω πιστοποιηθεί με επίσημο έγγραφο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αιτήματα της οικογένειας έχουν ικανοποιηθεί».

Κωνσταντοπούλου: Η οικογένεια Ρούτσι δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση

Από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι, είπε ότι επικοινώνησε για να δει αν υπάρχει τέτοια εξέλιξη την οποία γνωρίζουν κάποια ΜΜΕ και όχι η οικογένεια του Πάνου Ρούτσι.

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση για τίποτα αλλά ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προδικασίας και να συνεχιστεί η ανάκριση με νέες πράξεις.

Είπε επίσης ότι κάποιοι παίζουν με την ψυχή και τη ζωή του Πάνου Ρούτσι.

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι ο συγκινητικός πατέρας βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. «Αυτό που συζητάμε δεν αφορά πολιτικά παιχνίδια, αλλά οικογένειες και ζωές» σημείωσε η συνήγορος της οικογένειας επισημαίνοντας ότι ο κ. Ρούτσι, «κάνοντας μια πράξη αυτοθυσίας ζητάει την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη».

Παράλληλα, όπως τόνισε, τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της στο δικηγορικό γραφείο δεν έχουν καταφέρει να ενημερωθούν από την Εισαγγελία Λάρισας για το εάν υπάρχουν εξελίξεις για το αίτημα εκταφής που έχουν υποβάλλει προσθέτοντας ότι «μέχρι στιγμής κανένα αίτημα της οικογένειας δεν έχει γίνει δεκτό».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι «αντιθέτως, μεθοδεύονται διαδικασίες που θα συσκοτίσουν την υπόθεση» και εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, την οποία κατηγόρησε για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, ενώ μίλησε για «εξουσίες» που «επιχειρούν για άλλη μια φορά ένα μπάζωμα της αλήθειας». «Δυστυχώς είναι δυνατόν, η υπόθεση που αφορά το πώς πέθανε ο Ντένις Ρούτσι, να μην έχει μέσα τα αιτήματα, τις τοποθετήσεις, τα διαβήματα της οικογένειάς του. Είναι δυνατόν, γιατί έχουμε αυτόν τον στραγγαλισμό της δικαστικής λειτουργίας από την πολιτική-κυβερνητική εξουσία», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Επίσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση «αποτρέπει» δικαστικούς λειτουργούς «να κάνουν το καθήκον τους», δηλαδή, όπως εξήγησε, «τα νόμιμα που γίνονται σε κάθε τέτοια υπόθεση». «Είναι οφθαλμοφανές ότι η κυβέρνηση ελέγχει τη δικαστική εξουσία και τους υπαγορεύει τι να κάνουν», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, διαμηνύοντας ότι δεν φοβάται αλλά και ότι δεν θα κάνει «ούτε σπιθαμή πίσω», από αυτή την υπόθεση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου επανέλαβε ότι ο Πάνος Ρούτσι και η οικογένειά του «επιθυμούν το αυτονόητο. Να μάθουν από τι και πώς πέθανε το παιδί τους» και ζητούν «αλήθεια και δικαιοσύνη», επισημαίνοντας ότι «δεν επιτρέπεται σε κάποιους να ποδοπατούν αυτόν τον αγώνα». «Δεν θα το επιτρέψω ως συνήγορος του Πάνου. Είναι ύβρις αυτό που συμβαίνει, απέναντι στον ίδιο και το παιδί του», συμπλήρωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι η ελληνική κοινωνία είναι δίπλα τους.

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι η οικογένεια Ρούτσι «ζητάει να δοθεί εντολή να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, για να έρθουν όλα στο φως», τονίζοντας: «Ζητώ και εγώ να δοθεί αυτή η εντολή και να διαταχθούν τα νόμιμα», σημειώνοντας ότι «τα νόμιμα δεν είναι να αναλάβει ένας αστυνόμος που δεν έχει καμία ειδίκευση και καμία γνώση, να κάνει μισές πράξεις. Τα νόμιμα είναι να διοριστούν πραγματογνώμονες, όχι από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με το έγκλημα των Τεμπών ή με το υπουργείο δικαιοσύνης. Δεν θα δεχθούμε τον διορισμό τέτοιων πραγματογνωμόνων. Θεωρούμε ότι όπως έχει γίνει σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχουν αμφισβητούμενα ζητήματα, όπου υπάρχει μεγάλη αμφιβολία, όπου υπάρχει, όπως συμβαίνει εδώ, πάροδος μεγάλου χρόνου που απαιτεί εξιδεικευμένες εξετάσεις και ενέργειες, εμείς ζητούμε να οριστεί ομάδα πραγματογνωμόνων από το εξωτερικό».

«Μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου»

Νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι είχε προειδοποιήσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανένα να «πειράξει τον τάφο του γιού του».

Όπως είπε την Πέμπτη έχει δοθεί εντολή για εκταφή του παιδιού του και «δεν πρόκειται να γίνει δεν πρόκειται να το αφήσω. Θα μας βρουν εκεί, όλος ο λαός θα είναι εκεί», όπως είπε, τονίζοντας ότι «εγώ θέλω και απαιτώ να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις».

«Ό,τι άλλο θέλει η κυβέρνηση να κάνει δεν το δεχόμαστε εγώ και η οικογένειά μου.

Ο κόσμος κι εγώ απαιτούμε δικαιοσύνη εδώ και δυόμισι χρόνια. Καλό είναι η κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό, ότι δεν αποχωρώ θα το πάω μέχρι τέλος και μην τολμήσει να πειράξει τον τάφο του παιδιού μου», τόνισε.

Αίτημα ενημέρωσης κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

Αίτημα ενημέρωσης υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η Μαρία Καρυστιανού, απευθυνόμενη στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, ζητώντας να μάθει την πορεία αιτήματος εκταφής τής κόρης της Μάρθης, που είχε υποβάλει στις 25 Σεπτεμβρίου, ζητώντας τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευρήματα που να διαφοροποιούν την επίσημη εκδοχή για τα αίτια του θανάτου.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και να καταθέτουν διαδοχικά αιτήματα για νέες πραγματογνωμοσύνες και ιατροδικαστικού χαρακτήρα εξετάσεις.

