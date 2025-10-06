Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα (6/10), η Μαρία Καρυστιανού, Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Μετά από 22 ημέρες απεργίας πείνας έγινε γνωστό πως οι δικαστικές αρχές θα κάνουν δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, να διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Ντένις.

Είναι το τρίτο αίτημα εκταφής, που καταθέτει η Μαρία Καρυστιανού.

Διαβάστε επίσης

Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του – Αμφιβολίες από την οικογένειά του

Παραίτηση Αλέξη Τσίπρα: Επιταχύνονται οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό – Το νέο κόμμα και πώς επηρεάζει Σαμαρά, Καρυστιανού

Ξεκινούν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις στο Κάιρο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα – «Άμεσα αποτελέσματα» απαιτεί ο Τραμπ