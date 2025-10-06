search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 17:39
ΕΛΛΑΔΑ

06.10.2025 16:15

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

06.10.2025 16:15
Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα (6/10), η Μαρία Καρυστιανού, Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Μετά από 22 ημέρες απεργίας πείνας έγινε γνωστό πως οι δικαστικές αρχές θα κάνουν δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, να διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Ντένις.

Είναι το τρίτο αίτημα εκταφής, που καταθέτει η Μαρία Καρυστιανού.

