Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του – Αμφιβολίες από την οικογένειά του, «καμία επίσημη ενημέρωση»

Την πληροφορία ότι εντός της ημέρας η Δικαιοσύνης θα δεχτεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, που βρίσκεται στην 22η ημέρα απεργίας πείνας, περί έγκρισης τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι, σχολιάζει η οικογένειά του.

«Η οικογένεια Ρούτσι και οι δικηγόροι της δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής επίσημο έγγραφο σχετικά, συνεπώς μέχρι τότε: Δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά έχει δοθεί η άδεια ή πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι. Δεν γνωρίζουμε αν η άδεια αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις (τοξικολογικές, βιοχημικές κ.ά.) τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Δεν ακυρώνεται η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου εκταφή η οποία πρόκειται να γίνει χωρίς άδεια και παρουσία της οικογένειας και των εμπειρογνωμόνων της μόνο για ταυτοποίηση DNA, τη διενέργεια της οποίας η οικογένεια Ρούτσι προσπαθεί να εμποδίσει. Η οικογένεια Ρούτσι απαιτεί να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια και η νομική της ομάδα, χωρίς να παραλειφθεί καμία. Τότε, και μόνο όταν το παραπάνω πιστοποιηθεί με επίσημο έγγραφο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αιτήματα της οικογένειας έχουν ικανοποιηθεί».

Δεκτό το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις

Υπενθυμίζεται ότι δεκτό, μετά από 22 ημέρες απεργίας πείνας, γίνεται το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών.

Η σχετική απόφαση της δικαιοσύνης αναμένεται εντός της ημέρας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι οι τοξικολογικές θα επιτραπούν στις σορούς για τις οποίες έχει αποφασιστεί ή πρόκειται να αποφασιστεί εκταφή, μετά από τα σχετικά αιτήματα των συγγενών.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας.

Όταν γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις, οι τοξικολογικές θα μπορούν να γίνουν από τους πραγματογνώμονες των δικαστικών αρχών της περιοχής, αλλά και από τεχνικούς συμβούλους που θα μπορούν να διορίσουν οι συγγενείς των θυμάτων.

Οι παραπάνω εξελίξεις δε σημαίνουν ότι ανοίγει πάλι ανάκριση για τα Τέμπη.

Με αφορμή τις εξετάσεις θα σχηματιστεί χωριστή δικογραφία και τα πορίσματα θα προσκομιστούν στο δικαστήριο όταν αρχίσει η δίκη.

Ωστόσο, αν προκύψουν ποινικές ευθύνες (πχ. για ιατροδικαστές ή άλλους) τότε η δεύτερη δικογραφία θα αντιμετωπιστεί ξεχωριστά για ενδεχόμενους κατηγορούμενους.

Κωνσταντοπούλου: Η οικογένεια Ρούτσι δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση

Από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι, είπε ότι επικοινώνησε για να δει αν υπάρχει τέτοια εξέλιξη την οποία γνωρίζουν κάποια ΜΜΕ και όχι η οικογένεια του Πάνου Ρούτσι.

Μέχρι τώρα, είπε η κ. Κωνσταντοπούλου δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τίποτα αλλά ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προδικασίας και να συνεχιστεί η ανάκριση με νέες πράξεις.

Είπε επίσης ότι κάποιοι παίζουν με την ψυχή και τη ζωή του Πάνου Ρούτσι.

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι ο συγκινητικός πατέρας βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. «Αυτό που συζητάμε δεν αφορά πολιτικά παιχνίδια, αλλά οικογένειες και ζωές» σημείωσε η συνήγορος της οικογένειας επισημαίνοντας ότι ο κ. Ρούτσι, «κάνοντας μια πράξη αυτοθυσίας ζητάει την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη».

Παράλληλα, όπως τόνισε, τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της στο δικηγορικό γραφείο δεν έχουν καταφέρει να ενημερωθούν από την Εισαγγελία Λάρισας για το εάν υπάρχουν εξελίξεις για το αίτημα εκταφής που έχουν υποβάλλει προσθέτοντας ότι «μέχρι στιγμής κανένα αίτημα της οικογένειας δεν έχει γίνει δεκτό».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι «αντιθέτως, μεθοδεύονται διαδικασίες που θα συσκοτίσουν την υπόθεση» και εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, την οποία κατηγόρησε για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, ενώ μίλησε για «εξουσίες» που «επιχειρούν για άλλη μια φορά ένα μπάζωμα της αλήθειας». «Δυστυχώς είναι δυνατόν, η υπόθεση που αφορά το πώς πέθανε ο Ντένις Ρούτσι, να μην έχει μέσα τα αιτήματα, τις τοποθετήσεις, τα διαβήματα της οικογένειάς του. Είναι δυνατόν, γιατί έχουμε αυτόν τον στραγγαλισμό της δικαστικής λειτουργίας από την πολιτική-κυβερνητική εξουσία», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Επίσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση «αποτρέπει» δικαστικούς λειτουργούς «να κάνουν το καθήκον τους», δηλαδή, όπως εξήγησε, «τα νόμιμα που γίνονται σε κάθε τέτοια υπόθεση». «Είναι οφθαλμοφανές ότι η κυβέρνηση ελέγχει τη δικαστική εξουσία και τους υπαγορεύει τι να κάνουν», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, διαμηνύοντας ότι δεν φοβάται αλλά και ότι δεν θα κάνει «ούτε σπιθαμή πίσω», από αυτή την υπόθεση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου επανέλαβε ότι ο Πάνος Ρούτσι και η οικογένειά του «επιθυμούν το αυτονόητο. Να μάθουν από τι και πώς πέθανε το παιδί τους» και ζητούν «αλήθεια και δικαιοσύνη», επισημαίνοντας ότι «δεν επιτρέπεται σε κάποιους να ποδοπατούν αυτόν τον αγώνα». «Δεν θα το επιτρέψω ως συνήγορος του Πάνου. Είναι ύβρις αυτό που συμβαίνει, απέναντι στον ίδιο και το παιδί του», συμπλήρωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι η ελληνική κοινωνία είναι δίπλα τους.

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι η οικογένεια Ρούτσι «ζητάει να δοθεί εντολή να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, για να έρθουν όλα στο φως», τονίζοντας: «Ζητώ και εγώ να δοθεί αυτή η εντολή και να διαταχθούν τα νόμιμα», σημειώνοντας ότι «τα νόμιμα δεν είναι να αναλάβει ένας αστυνόμος που δεν έχει καμία ειδίκευση και καμία γνώση, να κάνει μισές πράξεις. Τα νόμιμα είναι να διοριστούν πραγματογνώμονες, όχι από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με το έγκλημα των Τεμπών ή με το υπουργείο δικαιοσύνης. Δεν θα δεχθούμε τον διορισμό τέτοιων πραγματογνωμόνων. Θεωρούμε ότι όπως έχει γίνει σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχουν αμφισβητούμενα ζητήματα, όπου υπάρχει μεγάλη αμφιβολία, όπου υπάρχει, όπως συμβαίνει εδώ, πάροδος μεγάλου χρόνου που απαιτεί εξιδεικευμένες εξετάσεις και ενέργειες, εμείς ζητούμε να οριστεί ομάδα πραγματογνωμόνων από το εξωτερικό».

«Μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου»

Νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι είχε προειδοποιήσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανένα να «πειράξει τον τάφο του γιού του».

Όπως είπε την Πέμπτη έχει δοθεί εντολή για εκταφή του παιδιού του και «δεν πρόκειται να γίνει δεν πρόκειται να το αφήσω. Θα μας βρουν εκεί, όλος ο λαός θα είναι εκεί», όπως είπε, τονίζοντας ότι «εγώ θέλω και απαιτώ να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις».

«Ό,τι άλλο θέλει η κυβέρνηση να κάνει δεν το δεχόμαστε εγώ και η οικογένειά μου.

Ο κόσμος κι εγώ απαιτούμε δικαιοσύνη εδώ και δυόμισι χρόνια. Καλό είναι η κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό, ότι δεν αποχωρώ θα το πάω μέχρι τέλος και μην τολμήσει να πειράξει τον τάφο του παιδιού μου», τόνισε.

