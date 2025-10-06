Βόλος: Άνδρας πνίγηκε από το φαγητό του, έπαθε ανακοπή και πέθανε

Τραγική κατάληξη είχε το μεσημεριανο φαγητό για έναν άνδρα το μεσημέρι της Δευτέρας στην παραλία του Βόλου, καθώς έχασε τη ζωή του την ώρα που έτρωγε.



Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, ο άνδρας πνίγηκε από το φαγητό που κατανάλωνε και υπέστη ανακοπή. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.



Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την αστυνομία.

