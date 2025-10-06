Δεκτό το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις – Πληροφορίες ότι θα επιτραπούν για όσες σορούς αποφασιστεί εκταφή

Δεκτό, μετά από 22 ημέρες απεργίας πείνας, γίνεται το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών.

Η σχετική απόφαση της δικαιοσύνης αναμένεται εντός της ημέρας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι οι τοξικολογικές θα επιτραπούν στις σορούς για τις οποίες έχει αποφασιστεί ή πρόκειται να αποφασιστεί εκταφή, μετά από τα σχετικά αιτήματα των συγγενών.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας.

Όταν γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις, οι τοξικολογικές θα μπορούν να γίνουν από τους πραγματογνώμονες των δικαστικών αρχών της περιοχής, αλλά και από τεχνικούς συμβούλους που θα μπορούν να διορίσουν οι συγγενείς των θυμάτων.

Οι παραπάνω εξελίξεις δε σημαίνουν ότι ανοίγει πάλι ανάκριση για τα Τέμπη.

Με αφορμή τις εξετάσεις θα σχηματιστεί χωριστή δικογραφία και τα πορίσματα θα προσκομιστούν στο δικαστήριο όταν αρχίσει η δίκη.

Ωστόσο, αν προκύψουν ποινικές ευθύνες (πχ. για ιατροδικαστές ή άλλους) τότε η δεύτερη δικογραφία θα αντιμετωπιστεί ξεχωριστά για ενδεχόμενους κατηγορούμενους.

«Μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου»

Νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι είχε προειδοποιήσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανένα να «πειράξει τον τάφο του γιού του».

Όπως είπε την Πέμπτη έχει δοθεί εντολή για εκταφή του παιδιού του και «δεν πρόκειται να γίνει δεν πρόκειται να το αφήσω. Θα μας βρουν εκεί, όλος ο λαός θα είναι εκεί», όπως είπε, τονίζοντας ότι «εγώ θέλω και απαιτώ να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις».

«Ό,τι άλλο θέλει η κυβέρνηση να κάνει δεν το δεχόμαστε εγώ και η οικογένειά μου.

Ο κόσμος κι εγώ απαιτούμε δικαιοσύνη εδώ και δυόμισι χρόνια. Καλό είναι η κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό, ότι δεν αποχωρώ θα το πάω μέχρι τέλος και μην τολμήσει να πειράξει τον τάφο του παιδιού μου», τόνισε.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξη τύπου που δίνει, δήλωσε ότι «μέχρι αυτή τη στιγμή και η ώρα είναι 14:50 δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για τίποτα και μάλιστα η μόνη επίσημη ενημέρωση που έχουμε από την Εισαγγελία της Λάρισας, είναι ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προδικασίας και να συνεχιστεί η ανάκριση με νέες ανακριτικές πράξεις».

