06.10.2025 16:09

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Χωρίς δίπλωμα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και σκότωσε τον 44χρονο

06.10.2025 16:09
patini

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε 46χρονο μοτοσικλετιστή, που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο που κινούνταν με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη.

Με τη βοήθεια βιντεοληπτικού υλικού oι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 46χρονο και τον συνέλαβαν το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του Ταύρου.

Όπως διαπιστώθηκε ο 46χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, διότι του είχε αφαιρεθεί στις 21-9-2025 για -30- ημέρες, για οδήγηση χωρίς προστατευτικό κράνος

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια ικανότητας οδήγησης.

