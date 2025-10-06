search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 10:22
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2025 18:57

Χάρης Δούκας: Οι εμμονές Μπακογιάννη ταλαιπώρησαν την Αθήνα – Αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ η δεύτερη θέση, τι είπε για Τσίπρα

06.10.2025 18:57
xaris doukas 66- new

Με αφορμή συμπλήρωσης 2 ετών στο Δημαρχείο της Αθήνας, ο Χάρης Δούκας μίλησε για το έως τώρα έργο του στην ελληνική πρωτεύουσα, αλλά και το γεγονός ότι εξακολουθεί να κοιτάζει προς την κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς όπως λέει, το κεφάλαιο αυτό δεν τελείωσε.

Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ, ο κ. Δούκας χαρακτήρισε τον Κώστα Μπακογιάννη «κακό δήμαρχο», αφού είχε «εμμονές με έργα βιτρίνας που ταλαιπώρησαν την Αθήνα», όπως ο «Μεγάλος Περίπατος».

Ο κ. Δούκας διαφωνεί με εκείνους που πιστεύουν ότι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν έχουν θέση οι σκηνές των απεργών πείνας και τα πανό για τα Τέμπη ενώ επιμένει ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η πρώτη θέση στις εκλογές και ότι η δεύτερη θέση θα είναι αποτυχία. Τόνισε ότι δεν είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ σήμερα στις δημοσκοπήσεις, από την άλλη όμως, ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να είναι πρόεδρος υπό προθεσμία. Επιπλέον, ζήτησε συνέδριο, από το οποίο θα προκύψουν ξεκάθαρες θέσεις για το ΠΑΣΟΚ, με κύρια θέση ότι δεν θα υπάρξει καμία μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι ο ίδιος δεν θα συμπορευθεί ποτέ μαζί του, καθώς ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μόνο. Ο κ. Δούκας είπε ακόμη ότι οι ψηφοφόροι του έστειλαν ένα μήνυμα στις εσωκομματικές εκλογές, ότι δεν μπορεί να είναι και δήμαρχος και πρόεδρος κόμματος, τόνισε όμως ότι το κεφάλαιο «κεντρική πολιτική σκηνή» δεν έχει κλείσει για εκείνον.

Διαβάστε επίσης:

Νέος κόφτης στα κονδύλια για το μεταναστευτικό από Πλεύρη – 30% η μείωση για σίτιση στα απολύτως απαραίτητα

Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό με αντικείμενο την ανθεκτικότητα των πόλεων

Φάμελλος για παραίτηση Τσίπρα: Δεν είμαστε αντίπαλοι, στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική Ελλάδα δεν περισσεύει κανείς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Κάτω του στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα λόγω της σύμβασης του ΔΑΑ - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το δημόσιο χρέος υποχωρεί το 2026 στο 137,6% του ΑΕΠ αλλά παραμένει υψηλό στα 359 δισ.

fytopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κόντρα Μητσοτάκη – Δένδια για Ρούτσι… έφαγε τον Γιάννη Φυτόπουλο από την αντιπροεδρία της ΟΝΝΕΔ

APOSTOLAKIS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ευάγγελος Αποστολάκης για παραίτηση Τσιπρα: «Μπορεί να ενεργοποιηθεί ο προοδευτικός χώρος»

hotel-elvira-new
MEDIA

«Hotel Elvira»: Ενθουσίασε η νέα σειρά του Mega – Σαρωτικά τα νούμερα στην πρεμιέρα της (Video)

EOF2
ΕΛΛΑΔΑ

«Συναγερμός» από τον ΕΟΦ για επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 10:21
Κάτω του στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα λόγω της σύμβασης του ΔΑΑ - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το δημόσιο χρέος υποχωρεί το 2026 στο 137,6% του ΑΕΠ αλλά παραμένει υψηλό στα 359 δισ.

fytopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κόντρα Μητσοτάκη – Δένδια για Ρούτσι… έφαγε τον Γιάννη Φυτόπουλο από την αντιπροεδρία της ΟΝΝΕΔ

APOSTOLAKIS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ευάγγελος Αποστολάκης για παραίτηση Τσιπρα: «Μπορεί να ενεργοποιηθεί ο προοδευτικός χώρος»

1 / 3