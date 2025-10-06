Χάρης Δούκας: Οι εμμονές Μπακογιάννη ταλαιπώρησαν την Αθήνα – Αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ η δεύτερη θέση, τι είπε για Τσίπρα

Με αφορμή συμπλήρωσης 2 ετών στο Δημαρχείο της Αθήνας, ο Χάρης Δούκας μίλησε για το έως τώρα έργο του στην ελληνική πρωτεύουσα, αλλά και το γεγονός ότι εξακολουθεί να κοιτάζει προς την κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς όπως λέει, το κεφάλαιο αυτό δεν τελείωσε.

Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ, ο κ. Δούκας χαρακτήρισε τον Κώστα Μπακογιάννη «κακό δήμαρχο», αφού είχε «εμμονές με έργα βιτρίνας που ταλαιπώρησαν την Αθήνα», όπως ο «Μεγάλος Περίπατος».

Ο κ. Δούκας διαφωνεί με εκείνους που πιστεύουν ότι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν έχουν θέση οι σκηνές των απεργών πείνας και τα πανό για τα Τέμπη ενώ επιμένει ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η πρώτη θέση στις εκλογές και ότι η δεύτερη θέση θα είναι αποτυχία. Τόνισε ότι δεν είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ σήμερα στις δημοσκοπήσεις, από την άλλη όμως, ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να είναι πρόεδρος υπό προθεσμία. Επιπλέον, ζήτησε συνέδριο, από το οποίο θα προκύψουν ξεκάθαρες θέσεις για το ΠΑΣΟΚ, με κύρια θέση ότι δεν θα υπάρξει καμία μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι ο ίδιος δεν θα συμπορευθεί ποτέ μαζί του, καθώς ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μόνο. Ο κ. Δούκας είπε ακόμη ότι οι ψηφοφόροι του έστειλαν ένα μήνυμα στις εσωκομματικές εκλογές, ότι δεν μπορεί να είναι και δήμαρχος και πρόεδρος κόμματος, τόνισε όμως ότι το κεφάλαιο «κεντρική πολιτική σκηνή» δεν έχει κλείσει για εκείνον.

