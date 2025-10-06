Νέος κόφτης στα κονδύλια για το μεταναστευτικό από Πλεύρη – 30% η μείωση για σίτιση στα απολύτως απαραίτητα

Στη δραστική μείωση των κονδυλίων για το μεταναστευτικό προχωρά η κυβέρνηση με τον υπουργό Ασύλου και Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνο Πλεύρη, να ανακοινώνει την ανατροπή του πλαισίου προστασίας των δικαιούχων ασύλου, με σημαντική περικοπή δαπανών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, η περιστολή των δαπανών θα κινηθεί σε ύψος άνω των 288 εκατ. ευρώ σε βάθος 2ετίας, ενώ πρόκειται σύντονα να καταργηθεί και το πρόγραμμα HELIOS ώστε τα κονδύλια για επιδόματα στέγασης να κατευθυνθούν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ελληνομάθειας δικαιούχων ασύλου. Επιπλέον, προβλέπεται η μείωση κατά 50% στην οικονομική βοήθεια, που αφορά σήμερα 75 ευρώ το μήνα.

Σημειώνεται πως το πρωί της Δευτέρας ο κ. Πλεύρης ανέθεσε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας την διενέργεια όλων των διαγωνισμών που αφορούν την σίτιση, την λειτουργία και διαχείριση των δομών φιλοξενίας, όπως η καθαριότητα, η φύλαξη και η τεχνική υποστήριξη.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργού και του αναπληρωτή δ.σ. του Υπερταμείου Παναγιώτη Σταμπουλίδη και δρομολογεί νέο πλαίσιο δαπανών με στόχο την αυστηρότερη κατανομή των δημόσιων πόρων οι οποίοι διατείνονται για το μεταναστευτικό.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο οι συνολικές δεσμεύσεις των ποσών μειώνονται κατά 30%, από 400 εκατομμύρια ευρώ σε 288 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσω των διαγωνισμών εκτιμάται επιπλέον εξοικονόμηση. Η περιστολή δαπανών θα επιτευχθεί με την αναμόρφωση των παροχών και τον εξορθολογισμό των δαπανών.

Πέραν αυτού, στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του συστήματος παροχών, τροποποιούνται τα προγράμματα HELIOS, ώστε τα ποσά που μέχρι σήμερα κατευθύνονταν σε επιδόματα ενοικίου να μεταφερθούν εξ ολοκλήρου σε προγράμματα εργασιακής εκμάθησης και ελληνομάθειας.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Πλεύρης, τα διαμερίσματα που μισθώνονται στο κέντρο της Αθήνας και επιδοτούνται μέσω του προγράμματος HELIOS υπέρ των δικαιούχων ασύλου, θα ξαναγίνουν διαθέσιμα για τους κατοίκους της Αθήνας. Για όσους δικαιούχους ασύλου επιλέξουν να παραμείνουν στην Ελλάδα, θα δίνεται η δυνατότητα εργασίας και ένταξης μέσω απασχόλησης, και όχι μέσω επιδοτήσεων.

Ψαλίδι 50% και στην οικονομική βοήθεια

Οι αλλαγές αυτές αφορούν την εξέλιξη των προγραμμάτων από τώρα και στο εξής, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η μεταφορά των αυτόνομων δομών εκτός του κέντρου της πρωτεύουσας.

Επιπλέον, η οικονομική βοήθεια προς τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας θα περιοριστεί έως και κατά 50%, ώστε να καλύπτει μόνο τα απολύτως απαραίτητα.

Πλεύρης: Όποιος παίρνει άσυλο δεν θα ζει με επιδόματα

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε: «Σήμερα υπογράψαμε τις προγραμματικές συμβάσεις με το Υπερταμείο προκειμένου οι διαγωνισμοί του Υπουργείου Μετανάστευσης αναφορικώς με τη σίτιση και όλες τις παροχές οι οποίες δίνονται στις δομές. Φύλαξη, καθαριότητα, επισκευές, να γίνουν με κεντρικό διαγωνισμό. Η δέσμευση των ποσών των οποίων κάναμε ήταν κατά 30% μικρότερη από τα ποσά του προηγούμενου διαγωνισμού και ο στόχος μας είναι μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία αλλά και τις αλλαγές του μείγματος των παροχών, να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου στην ωρίμανση και υλοποίηση σύνθετων διαγωνισμών. Παράλληλα, σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμα συνεργασίας με την Πολιτεία για την προώθηση παρεμβάσεων που ενισχύουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Με συνέπεια, διαφάνεια και αξιοπιστία, το Υπερταμείο συνεχίζει να λειτουργεί ως επιταχυντής στρατηγικών έργων, προς όφελος των πολιτών».

