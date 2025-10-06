Ανδρουλάκης για ηλεκτρική διασύνδεση: Οι χειρισμοί της ΝΔ μας οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις

Ευθύνες στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, επέριψε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε δήλωσή του ανέφερε πως προκαλεί προβληματισμό η συνεχιζόμενη δημόσια αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την Κυπριακή Δημοκρατία «την ώρα που η τουρκική κυβέρνηση επιμένει στο αναθεωρητικό δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», την ώρα που ο Πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, κάτι πρωτοφανές στα 51 χρόνια της Μεταπολίτευσης».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «οι χειρισμοί της Νέας Δημοκρατίας μας οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις» και υπογράμμισε: «Ο πρωθυπουργός έχει χρέος να βάλει άμεσα στην άκρη τα παιχνίδια επίρριψης ευθυνών και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτού του κρίσιμου έργου, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης».

