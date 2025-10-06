Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Επιχειρεί να ρίξει τους τόνους ο Χριστοδουλίδης – «Καμία κρίση» με Αθήνα, μιλά για τεχνοκρατικές διαφορές

Βολές για τον ΑΔΜΗΕ εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την εμπλοκή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι υπήρξαν κενά στην επικοινωνία, λίγη ώρα μετά τα «καρφιά» του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου προς τον υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνό.

Νωρίτερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, ο Σ. Παπασταύρου φάνηκε να βάζει στο στόχαστρο τον ΥΠΟΙΚ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος, υπενθυμίζεται, έχει χαρακτηρίσει το έργο ως μη βιώσιμο, επικαλούμενος, μάλιστα, δύο μελέτες, τις οποίες, ωστόσο, ο Έλληνας ΥΠΕΝ υπογράμμισε ότι δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα, επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές ότι το έργο είναι εθνικής σημασίας και ότι συμπεριλαμβάνεται στα κρίσιμα για την Κομισιόν έργα. «Το έργο «κολλάει» σε μία διαρκή αμφισβήτηση της βιωσιμότητας του», σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, ο οποίος έδειξε ουσιαστικά την κυπριακή πλευρά για την εμπλοκή.

«Έγιναν κάποιες ενέργειες που ξέφυγαν του πλαισίου της συναντίληψης που είχαμε με τον Ελληνα πρωθυπουργό πρόσφατα στη Νέα Υόρκη και πριν λίγες ημέρες στην Κοπεγχάγη κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου της ΕΕ. Αλλά θέλω να αξιοποιήσω την ευκαιρία της ερώτησής σας γιατί βλέπω αντιδράσεις από κάποιους. Και θέλω να πω ότι οι σχέσεις της Αθήνας με την Λευκωσία, οι σχέσεις μου με τον Ελληνα πρωθυπουργό είναι οι ισχυρότερες που υπήρξαν ποτέ. Και δεν το λέω επειδή παρουσιάζεται ότι υπάρχει μία κρίση, για να παρουσιάσω μία διαφορετική εικόνα. Άρα δεν υπάρχει καμία κρίση, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες τεχνοκρατικές διαφορές σε σχέση με το έργο. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θέλω να επαναλάβω για πολλοστή φορά: Η Κυπριακή Δημοκρατία και στηρίζει και επιθυμεί να υλοποιηθεί», δήλωσε ο Νίκος Χριστουδουλίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην HuffPost.

«Δεν θα δεχθούμε, οι κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας, με οποιοδήποτε τρόπο τις παράλογες αμφισβητήσεις από την πλευρά της Τουρκίας που ξεφεύγουν του Διεθνούς Δικαίου», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τονίζει ότι στηρίζει την απόφαση που έχουν λάβει από κοινού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με πολιτικά και οικονομικρά κριτήρια, να προχωρήσει το έργο, ενώ υποστηρίζει ότι υπάρχει συμφωνία για πρόσθετη εκταμίευση 25 εκατομμυρίων – δηλαδή 50 εκατομμύρια προκαταβολικά – ώστε να υλοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ τις δεσμεύσεις του και να «ξεκολλήσει» η κατασκευή που έχει «φρενάρει».

