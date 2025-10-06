Παραίτηση Τσίπρα: Μεταξύ αμηχανίας και αιφνιδιασμού στον ΣΥΡΙΖΑ – Οι πρώτες δηλώσεις βουλευτών

Ποικίλες είναι οι πρώτες αντιδράσεις βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την βουλευτική του έδρα, που δείχνει να επιβεβαιώνει τα σενάρια πολιτικής επιστροφής μέσα από έναν νέο πολιτικό φορέα.

Κάποιοι κινήθηκαν μεταξύ αμηχανίας και αιφνιδιασμού, επιχειρώντας να τηρήσουν ισορροπίες με τον πρώην πρωθυπουργό, άλλοι, όπως ο Γιώργος Καραμέρος, υποδέχτηκαν θετικά αυτή την κίνηση, παίρνοντας θέση για την επόμενη μέρα και άλλοι, όπως ο Παύλος Πολάκης, υπογράμμισαν την διαλυτική της επίδραση στον ΣΥΡΙΖΑ προβλέποντας 5η διάσπαση.

Στο μεταξύ αναμένεται και η πρώτη επίσημη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.

Πολάκης: Έρχεται η 5η διάσπαση

Σαφώς, επιθετική ήταν η πρώτη αντίδραση του Παύλου Πολάκη στην είδηση της παραίτησης Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα. Καταρχάς σχολίασε ότι σε αντίθεση με την πρόσφατη αναφορά Τσίπρα από τη Σορβόοννη, δεν ισχύει ότι η συζήτηση για νέο κόμμα «γινόταν ερήμην του» και επιπλέον συνέδεσε την εξέλιξη της παραίτησης με νέα διάσπαση. «Όλοι θα κριθούν στις πράξεις και όχι στις προθέσεις» καταλήγει.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων αναφέρει τα εξής:

1) Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»

2) Καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διάσπαση ….)

3) Για να «συνταξιδέψουμε» και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!

4)Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.

5)ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις.

Ακρίτα: Η παραίτηση Τσίπρα σωστή κίνηση από την πλευρά του, προσωπικά είμαι ΣΥΡΙΖΑ

Σε δηλώσεις της στο περιστύλιο τη Βουλή η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ελενα Ακρίτα δήλωσε πως ήταν σωστή μεν η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, η ίδια ωστόσο δηλώνει πως «προσωπικά είμαι ΣΥΡΙΖΑ»: «Η παραίτηση ήταν η ενδεδειγμένη από την δική του την πλευρά κίνηση, καλωσορίζουμε τον νέο συνάδελφο που θα έρθει. Στο επίπεδο που με αφορά προσωπικά είμαι ΣΥΡΙΖΑ είμαι βουλευτής επικρατείας και έχουμε αρχηγό τον Σωκράτη Φάμελλο».

Καραμέρος: Μένει μέχρι να φύγει – «Πράξη υπέρβασης η παραίτηση Τσίπρα»

Με ανάρτησή του στο X, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής καλωσορίζει την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού χαρακτηρίζοντάς την «πράξη υπέρβασης» και ουσιαστικά δηλώνει ότι μένει στον ΣΥΡΙΖΑ «όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες»: Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και ηγέτη του προοδευτικού χώρου, Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα είναι μία πράξη υπέρβασης. Το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες. Μέχρι τότε η δική μου ευθύνη απέναντι στους πολίτες κάθε γειτονιάς της Ανατολικής Αττικής παραμένει αμετάβλητη. Για ένα νέο βουλευτή όπως εγώ, το αξίωμα δεν είναι προνόμιο αλλά εργαλείο για να συνεχίσω να παλεύω καθημερινά για τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και να προτείνω τις λύσεις τους, ασκώντας σκληρή αλλά γόνιμη αντιπολίτευση. Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η δύναμή μου και όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία , θα κάνω το καθήκον μου με αυταπάρνηση.

Αλεξιάδης: Με στεναχωρεί η απόφαση Τσίπρα, αποδυναμώνει τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα φύγω τελευταίος

Σε δηλώσεις του στο Open, το μέλος ΠΓ Τρύφων Αλεξιάδης επισημαίνει ότι αιφνιδιάστηκε, πως τον στεναχωρεί η απόφαση Τσίπρα, και απώς αυτή αποδυναμώνει τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο πάντως ο ίδιος δηλώνει ότι θα φύγει τελευταίος: «Δεν το περίμενα γιατί από τις τελευταίες δηλώσεις – παρεμβάσεις του, δεν φαινόταν κάποια διαφωνία με το πρόγραμμα ή το πολιτικό σχέδιο ή το οργανωτικό σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχα καταλάβει ότι υπάρχει κάποια διαφωνία.

Μας στεναχωρεί αυτή η απόφαση του πρώην προέδρου μας. Σίγουρα αποδυναμώνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια κρίσιμη περίοδο, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά γιατί τώρα και όχι σε κάποιο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτά θα τα απαντήσει ο ίδιος. Εγώ ελπίζω αυτό που λέει στη δήλωσή του η συμπόρευση να γίνει πράξη, αλλά βεβαίως δυσκολεύει. Το δεδομένο είναι ότι αφαιρείται ακόμα μια έδρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προς τιμήν του παραιτήθηκε. Δεν μας χαροποιεί, γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Αν κάποιοι έχουν διαφωνίες με τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να τις διατυπώσουν. Είχαμε ΚΕ το Σάββατο, δεν βγήκε κάποιος να πει διαφωνώ με κάτι. Όποιος διαφωνεί να παραιτηθεί από βουλευτής όπως είχε κάνει κάποτε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Εγώ από τον ΣΥΡΙΖΑ θα φύγω τελευταίος και θα κλειδώσω και την πόρτα. Από τις επαφές και τις συζητήσεις που έχω δεν βλέπω τάσεις φυγής. Είχαμε και στο παρελθόν αποχωρήσεις, θα ήμουν ο τελευταίος που θα του έκανε κριτική γιατί με πρότεινε τρεις φορές για υπουργό».

Γιαννούλης: Θα υπάρξουν εξελίξεις

Σε δηλώσεις του στο Open ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης σημείωσε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις από αυτή την απόφαση, δηλώνοντας ο ίδιος ότι «αυτή τη στιγμή ανήκουμε οργανικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα, ερωτηθείς για το εάν έσκασε σαν βόμβα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση Τσίπρα ή εάν ήταν μια απόφαση που περίμεναν ο κ. Γιαννούλης απάντησε: «Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Είναι μια κίνηση, την ευθύνη της οποίας την έχει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατώ ότι πολύ σημαντικό το τελευταίο απόσπασμα ότι δεν πρόκειται να βρεθούμε αντίπαλοι σε αυτό που έχει οριοθετηθεί ως προοδευτική προσπάθεια για να αλλάξουν πολιτικές».

Και συνέχισε: «Είναι το προοίμιο μιας πολιτικής απόφασης για το πολιτικό του μέλλον (σ.σ. του Α. Τσίπρα) – παραιτούμενος και παραμένοντας στην πολιτική δίνει ένα στίγμα των διαθέσεων απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω καλές ή κακές, αλλά σαφώς θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ από αυτήν την απόφαση».

«Αυτή τη στιγμή ανήκουμε οργανικά στον ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε, προσθέτοντας «μην περιμένετε τώρα εν θερμώ να ακούσετε μονολεκτικές απαντήσεις. Υπάρχει κι ένα στοιχείο αιφνιδιασμού. (…) Προτιμώ όταν βρέχει να μην υποκρίνομαι ότι δε βρέχει».

