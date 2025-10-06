Αγιασμός στη Βουλή: Μήνυμα Ιερώνυμου, «όλοι μαζί να αγωνιστούμε γι’ αυτό τον λαό, ο οποίος πράγματι παραπαίει»

Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην τελετή αγιασμού στη Βουλή για τη νέα Κοινοβουλευτκή Σύνοδο.

Απευθυνόμενος στην Εθνική Αντιπροσωπεία ο κ.κ. Ιερώνυμος μίλησε για έναν λαό που παραπαίει και απηύθυνε έκκληση για ενότητα. «Αυτή η εποχή με τις συνθήκες που επικρατούν γύρω μας, μας καλεί όλους μαζί ενωμένους, ξεπερνώντας τις δυσκολίες, τις διαφορετικές τοποθετήσεις ή πεποιθότα, να τιμήσουμε την ενότητα, την αγάπη μεταξύ μας πάνω από όλα», είπε.

Προσέθεσε, δε, ότι «στον λαό μας, τους πιστούς μας, όλοι μαζί να είμαστε από κοινού. Οι διαφορές έρχονται και παρέρχονται, η φροντίδα πρέπει να μένει. Όλοι μαζί να αγωνιστούμε γι’ αυτό τον λαό, ο οποίος πράγματι παραπαίει και χρειάζεται πολλή προσοχή, πολύ αγώνας και πολλή προσπάθεια. Όλοι μας οι πατέρες που είμαστε εδώ και ο λαός μας αυτό εύχεται».

Στην τελετή του αγιασμού στην αίθουσα της Ολομέλειας έδωσαν το παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπουργοί της κυβέρνησης και βουλευτές των κομμάτων. Απουσίαζαν Δημήτρης Κουτσούμπας, Κυριάκος Βελόπουλος και Αλέξης Χαρίτσης. Ακολουθεί η εκλογή των Γραμματέων και Κοσμητόρων.

