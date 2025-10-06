search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

06.10.2025 12:09

Παγωμάρα στον ΣΥΡΙΖΑ, μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά μετά την παραίτηση Τσίπρα

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα, έσκασε σα βόμβα το πρωί της Δευτέρας, σκορπίζοντας παγωμάρα στον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος πλέον μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά με τις εξελίξεις να επιταχύνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Σωκράτη Φάμελλο λίγο πριν αναρτήσει τη δήλωσή του. Ο Σωκράτης Φάμελλος, ερχόμενος στη Βουλή δε θέλησε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους ενώ μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από το κόμμα.

Αν και ο Τσίπρας με το κείμενο της επιστολής του διαβεβαιώνει τους «συντρόφους» του ότι «δεν θα είμαστε αντίπαλοι» και «ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες» το βέβαιο είναι ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπροστά σε μια κρίση διαρκείας.

Κρίση που πιθανότατα θα αρχίσει να φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στο εσωτερικό του κόμματος με τις διαφορετικές ταχύτητες που αναμένεται να αναπτυχθούν όσον αφορά βουλευτές και κορυφαία στελέχη.

Καταρχάς σε αυτή τη φάση, δεν είναι βέβαιο ότι η παραίτηση οδηγεί άμεσα σε σχηματισμό κόμματος, ο Τσίπρας έχει προτεραιότητα το βιβλίο του, αν και στην επιστολή του τονίζει ότι δεν παραιτείται από την πολιτική δράση, εμφανίζεται δε ως μέρος της κίνησης των μαζών, των «από τα κάτω», απ’ όπου – όπως περιέγραφε απ’ τη Σορβόννη – γεννιέται ένα νέο κόμμα: «Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε».

Μέχρι, όμως να δημιουργηθεί αυτό, ποια θα είναι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ; Υπάρχουν βουλευτές και στελέχη που φαίνεται πως έχουν εξασφαλίσει μια θέση στο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, στελέχη της λεγόμενης δεξαμενής των «τσιπρικών» στελεχών.

Από την άλλη υπάρχουν κι εκείνοι που θεωρείται βέβαιο πως ο πρώην πρωθυπουργός, δεν τους υπολογίζει και τους αφήνει εκτός κάδρου (π.χ. Πολάκης, Δούρου, Παππάς) – κάποιοι εξ αυτών δε θέλουν και οι ίδιοι να συμμετάσχουν σε ένα νέο κόμμα υπό τον Τσίπρα.

Ενδιαμέσως υπάρχουν κι εκείνοι που θα ήθελαν να δουν τον εαυτό τους στο νέο εγχείρημα αλλά δεν ξέρουν αν ο πρώην πρωθυπουργός θα τους επιλέξει ή κάποιοι που δε θα ξέρουν προς τα που να πάνε.

Και βεβαίως, ο Σωκράτης Φάμελλος έχοντας θεσμική θέση, αυτή του προέδρου, καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση του κόμματος που θα βρεθεί σε περιδίνηση, και θα είναι πολύ δύσκολο για τον ίδιο να κινηθεί προς το κόμμα Τσίπρα, ακόμη κι αν ο πρώην πρωθυπουργός θα έβλεπε θετικά τη συμμετοχή του.

Πλέον, όλος αυτός ο χώρος μπαίνει σε μια νέα φάση, με αλυσιδωτές συνέπειες που θα δούμε όλο το επόμενο διάστημα που προμηνύεται θερμό…

