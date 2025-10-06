Βουλή: Επίκαιρη ερώτηση Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη – «Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας, την ακρίβεια και το διογκούμενο ιδιωτικό χρέος εξαπολύει ο Νίκος Ανδρουλάκης με επίκαιρη ερώτηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κατέθεσε στη Βουλή.

«Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται σε μια αδιέξοδη κατάσταση καθώς αγωνίζονται να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες. «Οι τιμές στα τρόφιμα έχουν αυξηθεί κατά 34,5% από το 2020, ενώ μόνο φέτος τα φρούτα, το ρεύμα και τα ενοίκια σημείωσαν εκρηκτικές αυξήσεις που ξεπερνούν το 18%», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση έχει μετατραπεί σε χορηγό της ακρίβειας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι η Ελλάδα βιώνει πληθωρισμό πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ τα νοικοκυριά βλέπουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό να εξανεμίζεται από τις ανατιμήσεις και τη φορολογική αφαίμαξη. «Τα ελληνικά νοικοκυριά πλήρωσαν 25 δισ. ευρώ ΦΠΑ το 2024, έναντι 12,9 δισ. το 2019. Αυτή δεν είναι πολιτική δικαιοσύνης – είναι πολιτική εκμετάλλευσης», τόνισε με έμφαση.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, που περιλαμβάνουν:

Μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης,

σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, Ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΙΜΕΑ,

στην αγορά μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΙΜΕΑ, Δημιουργία Αρχής Προστασίας Καταναλωτή και αναβάθμιση του ρόλου των καταναλωτικών οργανώσεων.

Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική για το φαινόμενο της ασφυκτικής υπερχρέωσης των πολιτών, κάνοντας λόγο για «ωρολογιακή βόμβα κάτω από τα θεμέλια της οικονομίας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το συνολικό ιδιωτικό χρέος ξεπερνά πλέον τα 234 δισ. ευρώ, με 4,6 εκατομμύρια φορολογούμενους να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. «Ο εξωδικαστικός μηχανισμός δεν απέδωσε. Οι servicers και τα funds λειτουργούν ανεξέλεγκτα, εκβιάζοντας νοικοκυριά και μικρομεσαίους με πλειστηριασμούς ακόμα και εν μέσω διαπραγματεύσεων», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστική και βιώσιμη ρύθμιση των οφειλώνκαι να προστατεύσει την πρώτη κατοικία, ώστε να μπει τέλος στην «πολιτική αδράνειας που οδηγεί στον κοινωνικό μαρασμό και στον αφελληνισμό της οικονομίας».

«Η κοινωνία ασφυκτιά. Οι Έλληνες ανταγωνίζονται με τη Βουλγαρία για την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη στην Ε.Ε., ενώ οι μισοί συμπολίτες μας δεν μπορούν να πάνε ούτε μια εβδομάδα διακοπές. Αν δεν αλλάξουμε ρότα, το χάσμα θα γίνει αγεφύρωτο», προειδοποίησε ο κ. Ανδρουλάκης.

Η παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναμένεται να ανοίξει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή, φέρνοντας στο προσκήνιο το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονομικής ανισότητας.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν είναι να παρακολουθεί, αλλά να παλεύει για την αξιοπρέπεια του πολίτη και για μια οικονομία που υπηρετεί τους πολλούς, όχι τους λίγους».

