Ο Πολάκης χαρακτήρισε «διασπαστή» τον Τσίπρα μετά την παραίτησή του: «Καλές θάλασσες λοιπόν»

Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα για νέα (5η όπως χαρακτηριστικά αναφέρει) διάσπαση στην κεντροαριστερά.

Ο πρώην υφυπουργός Υγείας με ειρωνικό ύφος ευχήθηκε… «καλές θάλασσες» στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού (χρησιμοποιώντας την φράση του Αλ. Τσίπρα στο τέλος της ανακοίνωσής του), σημειώνοντας πως «το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ έχει τους στόχους και έχει κάνει πρόταση προοδευτικής συνεργασίας» αλλά και ότι «όλοι κρίνονται στις πράξεις».

Η ανάρτηση Πολάκη

Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»

2) Καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διάσπαση ….)

3) Για να «συνταξιδέψουμε» και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!

4)Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.

5)ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις.

