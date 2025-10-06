search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 18:59
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2025 12:25

Ο Πολάκης χαρακτήρισε «διασπαστή» τον Τσίπρα μετά την παραίτησή του: «Καλές θάλασσες λοιπόν»

06.10.2025 12:25
polakis_tsipras

Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα για νέα (5η όπως χαρακτηριστικά αναφέρει) διάσπαση στην κεντροαριστερά.

Ο πρώην υφυπουργός Υγείας με ειρωνικό ύφος ευχήθηκε… «καλές θάλασσες» στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού (χρησιμοποιώντας την φράση του Αλ. Τσίπρα στο τέλος της ανακοίνωσής του), σημειώνοντας πως «το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ έχει τους στόχους και έχει κάνει πρόταση προοδευτικής συνεργασίας» αλλά και ότι «όλοι κρίνονται στις πράξεις».

Η ανάρτηση Πολάκη

Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»
2) Καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διάσπαση ….)
3) Για να «συνταξιδέψουμε» και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!
4)Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.
5)ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις.

Διαβάστε επίσης:

Παγωμάρα στον ΣΥΡΙΖΑ, μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά μετά την παραίτηση Τσίπρα

Παραίτηση Τσίπρα: Την έδρα παίρνει ο Δρίτσας και πάει Νέα Αριστερά

Τεστ αν(τ)οχής στο εσωτερικό της ΝΔ: Η πρώτη συνάντηση Μητσοτάκη – Καραμανλή μετά την κριτική για την «ακινησία του 2004 – 2009»  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaris doukas 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Δεν τελείωσε το κεφάλαιο κεντρική πολιτική σκηνή – Αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ η δεύτερη θέση, τι είπε για Τσίπρα

mitsotakis tik tok esy – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα… κλικ

imamoglou new
ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο του φυλακισμένου Ιμάμογλου στη Le Monde: Οι πραγματικές μου «ενοχές», στα μάτια της εξουσίας, είναι οι τρεις εκλογικές μου νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης

gaza_1709_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς στο Κάιρο

tzina alimonou 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τζίνα Αλιμόνου: Φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή στον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsouros_stefanidou
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

katerina zarifi-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε γιατί ο Ουγγαρέζος έφυγε από το πλατό στη συνέντευξη της Γερονικολού (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 18:58
xaris doukas 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Δεν τελείωσε το κεφάλαιο κεντρική πολιτική σκηνή – Αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ η δεύτερη θέση, τι είπε για Τσίπρα

mitsotakis tik tok esy – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα… κλικ

imamoglou new
ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο του φυλακισμένου Ιμάμογλου στη Le Monde: Οι πραγματικές μου «ενοχές», στα μάτια της εξουσίας, είναι οι τρεις εκλογικές μου νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης

1 / 3