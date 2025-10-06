Χαρίτσης για παραίτηση Τσίπρα: «Προσωπική επιλογή, καθόλα σεβαστή»

«Προσωπική επιλογή, η οποία είναι καθόλα σεβαστή» χαρακτήρισε την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα από την βουλευτική του έδρα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Το μήνυμα που έστειλε σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουν τα κόμματα της Αριστεράς από εδώ και πέρα, ήταν ότι πρέπει πλέον να περάσουν από την συζήτηση στην πράξη, προκειμένου να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή ενότητα και συσπείρωση δυνάμεων.

Ειδικότερα, ερωτηθείς από το Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο συνέντευξής του στον Real FM o Αλέξης Χαρίτσης σχολίασε πως «είναι μια προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι καθόλα σεβαστή».

«Το σημαντικό» είπε, για το τι θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα από τα κόμματα της Αριστεράς «είναι να επιμείνουμε σε αυτό που λέμε από την αρχή: χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή ενότητα και συσπείρωση των δυνάμεων της Αριστεράς απέναντι στην επέλαση της Δεξιάς».

«Η Αριστερά πρέπει να έχει πρόγραμμα, στρατηγική και ιδεολογική κατεύθυνση απέναντι στη Δεξιά» σημείωσε και πρόσθεσε πως «ο δρόμος της ενότητας της Αριστεράς είναι ο μόνος δρόμος, και αυτός πρέπει να έχει σαφές πολιτικό περιεχόμενο, στίγμα και πρόγραμμα».

Ανέφερε δε πολύ χαρακτηριστικά ότι «η συζήτηση για την ενότητα έχει ανοίξει εδώ και καιρό», επομένως τώρα «το ζητούμενο είναι να περάσουμε από τη συζήτηση στην πράξη. ⁠Χωρίς λογικές ηγεμονισμού, αλλά και χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να γίνει μια ειλικρινής πολιτική συζήτηση για το μέλλον της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης». Έφερε δε ως παράδειγμα μιας πολύ σημαντικής εξέλιξης σε αυτή την κατεύθυνση, την προχθεσινή ανακοίνωση των «4» (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά) για τον στολίσκο προς την Γάζα

«⁠Έτσι», είπε, «μπορεί να χτιστεί ένα λαϊκό μέτωπο που θα περιλαμβάνει τις δυνάμεις της Αριστεράς, της οικολογίας και της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, για μια ενωτική και ισχυρή απάντηση στη Δεξιά».

«Όχι σε μεσσίες»

Σε σχέση με την αναφορά Τσίπρα στην επιστολή του ότι δεν είναι Μεσσίας, ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε πως συμφωνεί με αυτή την τοποθέτηση, «είναι σημαντική και δείχνει λογική ενότητας» τόνισε. Και κατέληξε πως λέγοντας πως «από εδώ και πέρα θα φανεί ποιοι εννοούν όσα λένε και ποιοι θα τα κάνουν πράξη. ⁠Εφόσον υπάρξει πολιτικό πρόγραμμα και πρόταση σε αυτή την κατεύθυνση, η ευρύτερη δυνατή συσπείρωση δυνάμεων είναι η αναγκαιότητα της εποχής».

Διαβάστε επίσης:

Παραίτηση Τσίπρα: Μεταξύ αμηχανίας και αιφνιδιασμού στον ΣΥΡΙΖΑ – Οι πρώτες δηλώσεις βουλευτών

Βουλή: Επίκαιρη ερώτηση Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη – «Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία»

Παραίτηση Αλέξη Τσίπρα: Επιταχύνονται οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό – Το νέο κόμμα και πώς επηρεάζει Σαμαρά, Καρυστιανού