Τσουκαλάς για παραίτηση Τσίπρα: Εξελίσσεται ως μια ρήξη στην ουσία σε ένα άλλο κόμμα

Με τη φράση «εμείς έχουμε μια θέση αρχής να μην ασχολούμαστε με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων» ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, προσπάθησε να κάνει… ντρίπλα σε δημοσιογραφικά ερωτήματα περί την παραίτηση Τσίπρα από βουλευτής, σημειώνοντας,παράλληλά, ότι «έχουμε πει ότι πιθανό κόμμα του κ. Τσίπρα είναι εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι φαίνεται να εξελίσσεται. Εξελίσσεται ως μια ρήξη στην ουσία σε ένα άλλο κόμμα».

Πάντως, ο εκπρόσωπος του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης άφησε «αιχμές» για την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας ότι «το κοινοβούλιο είναι το κατεξοχήν πεδίο άσκησης αντιπολιτευτικών καθηκόντων. Μπορείς να είσαι χρήσιμος και φυσικά έχεις ενισχυμένο δικαίωμα λόγου ως πρώην Πρωθυπουργός. Άρα, θα άκουγα τον ισχυρισμό αυτόν, αν είχε δοκιμάσει και είχε χρησιμοποιήσει τις πρόνοιες και τα εργαλεία που του δίνει ο κανονισμός της Βουλής».

«Εγώ δεν συμφωνώ επ’ ουδενί ότι το κοινοβούλιο δεν είναι ένα πεδίο που μπορεί να ασκηθεί πολιτική υπέρ των συμφερόντων της κοινωνίας. Το κοινοβούλιο μάλιστα και με την Προανακριτική Επιτροπή και με τη διαδικασία της πρότασης δυσπιστίας, εμείς το χρησιμοποιήσαμε και πετύχαμε νίκες απέναντι στην κυβέρνηση που οδήγησαν στην παραπομπή πολιτικών προσώπων και την αποπομπή Υπουργών. Μάλιστα, απέναντι σε μία κυβέρνηση που έως το 2023 είχε μάθει να νικά την αξιωματική αντιπολίτευση, η ίδια αυτή κυβέρνηση από τότε ηττήθηκε πολλές φορές στο Κοινοβούλιο με τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη», είπε.

Ερωτηθείς αν οι εξελίξεις φέρνουν αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ο Κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «πρώτη φορά οι δημοσκοπήσεις έχουν πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία. Ο κόσμος ρωτήθηκε αν θέλει πολιτική αλλαγή – σύνθημα ΠΑΣΟΚ – ή στασιμότητα και επέλεξε το πρώτο με ποσοστό 63%. Στο ερώτημα αν προτιμούν κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ το αποτέλεσμα είναι 30% και 30%. Ενώ όσον αφορά στο αίτημα για πρόωρες εκλογές, που έχει διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι που ζητά άνω του 50% των πολιτών».

«Εμείς», συνέχισε, «έχουμε πει πάρα πολύ απλά ότι μόνο η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό φαίνεται και από την τοξική επίθεση που εξαπολύει συνεχώς η κυβέρνηση προς το ΠΑΣΟΚ. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα να μας κατηγορούν για fake news στην περίπτωση της παραγραφής του αδικήματος του κ. Βορίδη; Είναι fake news ότι ο πρώτος που μίλησε για εύφλεκτο υλικό ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός και μετά κατηγορήσατε το ΠΑΣΟΚ ότι υιοθέτησε αυτή την εκδοχή, όταν εμείς φέραμε το – δικό σας – “Ευαγγέλιο” πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ στη Βουλή; Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο, θα υπάρξει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ».

Από εκεί και πέρα, και με αφορμή την εμπλοκή του ονόματος του στελέχους του κόμματος, Νίκου Μπουνάκη, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «το σύνολο των αγροτεμαχίων με τα αντίστοιχα ΑΤΑΚ διασταυρώνονται μέσω της ΑΑΔΕ προς επιβεβαίωση μόνιμης κατοχής. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί μεν το σύνολο των ελέγχων αλλά δεν έχει αρμοδιότητα, η οποία είναι στην ΑΑΔΕ. Τι έχουμε λοιπόν στην περίπτωση του κ. Μπουνάκη; Έναν άνθρωπο που δεν είναι στην δικογραφία ενώ οι “Φραπέδες” και οι “Χασάπηδες” είναι. Όσοι είναι στη δικογραφία είναι όλοι γαλάζιοι».

«Ο κ. Μπουνάκης μόλις είπε ότι δέχεται να έρθει στην εξεταστική για να λάμψει η αλήθεια. Ο κ. Μπουκώρος θα έρθει; Πότε θα έρθει ο κ. Μυλωνάκης; Ο “Φραπές”; Ο “Χασάπης”; Η κ. Σεμερτζίδου; Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος υπάρχει μία δήλωση με στοιχεία της ΑΑΔΕ σε πλήθος 1.500 και εσείς που υπάρχουν στη δικογραφία τα στελέχη σας με χιλιάδες δηλώσεις που έχουν οι ίδιοι λάβει χρήματα, που είναι στη δικογραφία και θέλετε να πάτε να κάνετε φτηνό αντιπερισπασμό. Το πιο ενοχλητικό είναι ο εμπαιγμός – την ίδια ώρα που ζητάνε άπλετο φως, εκείνη την ώρα οργανώνουν τη συγκάλυψη», σημείωσε, απευθυνόμενος στη ΝΔ.

