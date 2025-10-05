Επανέρχεται η αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ- Ανησυχία μελών της Κ.Ο. για πιθανή εμπλοκή στελέχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν πέρασαν λίγες ημέρες από την αποκατάσταση της ηρεμίας στο ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις Γερουλάνου, Δούκα και Διαμαντοπούλου που έφεραν αναταραχή μετά τη ΔΕΘ και «έσκασε» θέμα εμπλοκής στελέχους του κόμματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα ο Νίκος Μπουνάκης πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο και αναπληρωτής τομεάρχης του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπήκε στο στόχαστρο καθώς είναι ο ιδιοκτήτης του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στην Κρήτη που φέρεται να καταχωρούσε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα για αγρότες.

Με την ανάδειξη του θέματος η ΝΔ ζήτησε εξηγήσεις από το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αναφέροντας σε ανακοίνωση της ότι την ώρα που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για το δήθεν σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις.

Για απατεωνιές της ΝΔ και επαρκείς εξηγήσεις του Μπουνάκη μιλούν στο ΠΑΣΟΚ

«Παλιά μου τέχνη κόσκινο, αλλά οι πολιτικές απατεωνιές προς χάριν αντιπερισπασμού δεν κόβουν εισιτήρια» τονιζόταν στην απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη που θεωρούν ότι υπήρξαν αναλυτικές εξηγήσεις από τον Νίκο Μπουνάκη που καταρρίπτουν όπως σημειώνουν την προπαγάνδα της ΝΔ.

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ ζητά να πάει την Τρίτη στη συνεδρίαση της Εξεταστικής ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος και υπογραμμίζουν ότι ο Νίκος Μπουνάκης είναι στη διάθεση οποιουδήποτε.

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο Μπουνάκης

Από την πλευρά του ο Νίκος Μπουνάκης απαντά με ανακοίνωση της εταιρείας του ότι η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική.

«Στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων της εταιρείας μας προσήλθε η παραγωγός με όλα τα δικαιολογητικά για να υποβληθούν μέσα από την εφαρμογή του ΟΣΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ για λήψη ενίσχυσης που η ίδια προσδιόρισε στην αίτηση της ως δικαιούχος, κάτοχος ήδη δικαιωμάτων για τα έτη 2022-2023” αναφέρεται στην ανακοίνωση και τονίζεται ότι τα κέντρα υποβολής δηλώσεων δεν έχουν ούτε αρμοδιότητα, ούτε τη δυνατότητα να ελέγξουν τη νομιμότητα των μισθωτηρίων που έχουν εκδοθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλων στοιχείων που προσκομίζουν οι παραγωγοί και τα οποία γίνονται δεκτά από το ΟΣΔΕ, ελέγχονται και πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως στην συγκεκριμένη παραγωγό. “Από όλα τα παραπάνω, και ο πιο ανυποψίαστος μπορεί να αντιληφθεί ότι έχει ενορχηστρωθεί μια άθλια επιχείρηση λάσπης και συκοφαντίας σε βάρος της εταιρείας μας, αφενός για να θολώσει τα νερά και να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας από τους πραγματικούς ενόχους του σκανδάλου και αφετέρου να πλήξει τα συμφέροντα της εταιρείας και να πλήξει τα συμφέροντα του της εταιρείας και την τιμή και την υπόληψη του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μπουνάκη, για να υπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας» κλείνει η ανακοίνωση και υπογραμμίζεται ότι θα υπάρξει προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Παρέμβαση Δούκα που ζητά διαγραφές για οποιοδήποτε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται στο σκάνδαλο

Πρώτο κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που αντέδρασε ήταν ο Χάρης Δούκας ζητώντας διαγραφές σε περίπτωση που υπάρξουν ευθύνες από οποιονδήποτε στο κόμμα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχος μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή. Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου», αναφέρει ο δήμαρχος της Αθήνας και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ.

Κάθαρση στην πράξη.



Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα.



Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη.



Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος… pic.twitter.com/2tAF6LHBT2 — Haris Doukas (@h_doukas) October 4, 2025

Έρχονται μετωπικές συγκρούσεις

Με αυτά τα δεδομένα η αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ επανέρχεται καθώς μέλη της Κ.Ο. του κόμματος εξέφραζαν τις τελευταίες ώρες απορίες για την υπόθεση αλλά και τον εκνευρισμό τους που το κόμμα βρίσκεται ξανά υπό πίεση μετά την υπόθεση με τον Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, Λάμπρο Αντωνόπουλο, που επέστρεψε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εβδομάδα προβλέπεται γεμάτη μετωπικές συγκρούσεις με τη ΝΔ και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να πρέπει να είναι προετοιμασμένα για να δίνουν συντονισμένα απαντήσεις στα ερωτήματα που θα βρίσκουν μπροστά τους.

Στη Χαριλάου Τρικούπη πάντως ξεκαθαρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί γιατί το στέλεχος του δεν έχει πράξει καμία παρανομία, αντίθετα βάλλεται από την ΝΔ και συνοδοιπόρους της προκειμένου να υπάρξει αποπροσανατολισμός. Υπογραμμίζουν ότι η πίεση για να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή ο Γιώργος Μυλωνάκης και ο Χρήστος Μπουκώρος θα κορυφωθεί.

Διαβάστε επίσης:

Χρήστος Κέλλας: Ανοιχτό το θέμα του lockdown για τα αιγοπρόβατα – Τη Δευτέρα οι αποφάσεις

Νέα βόμβα Κοβέσι στην κυβέρνηση: «Στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμπόδισαν την έρευνά μας – Η εθνική νομοθεσία δεν είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή»

Νέα επίθεση Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Είναι αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου»