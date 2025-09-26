Ο Γερουλάνος επιμένει στη «βελόνα», νεύρα στη Χαριλάου και μήνυμα για συνέδριο

Ο Παύλος Γερουλάνος επέμεινε στη θέση του για την δημοσκοπική «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ που πρέπει να κινηθεί, βάζοντας ξανά χρονοδιάγραμμα στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Μάλιστα στη χθεσινή του συνέντευξη στο Action 24 έγινε ακόμα πιο συγκεκριμένος, οριοθετώντας την προτροπή του μέχρι τα Χριστούγεννα εξηγώντας ότι αν δεν συμβεί, τότε θα έρθουν από αλλού οι λύσεις, εννοώντας τα νέα κόμματα που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί μέχρι τότε.

Συγκεκριμένα, αναφερόταν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που, όπως εκτιμά, αν το ΠΑΣΟΚ δεν προλάβει να ισχυροποιηθεί θα τα βρει δύσκολα, γιατί θα πέσουν τα φώτα στο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού καθιστώντας δύσκολο το να επικοινωνηθεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Με αυτά τα δεδομένα και την επιμονή Γερουλάνου επικρατεί εκνευρισμός στην Χαριλάου Τρικούπη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης που έχει μπροστά του περιοδείες δεν αποκλείεται όταν επιστρέψει να ζητήσει την σύγκλιση του Πολιτικού Κέντρου και σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνει ανακοινώσεις για την διεξαγωγή του συνεδρίου.

Με τον τρόπο αυτό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα σηκώσει το γάντι, αποκλιμακώνοντας παράλληλα την ένταση μέχρι το συνέδριο.

Διαβάστε επίσης

Επιχειρούν να αποδομήσουν την Τυχεροπούλου για να δικαιώσουν «Φραπέ», «Χασάπη» και… ΝΔ

Κυριάκος Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: «Η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας»

Η «σωστή πλευρά της ιστορίας» έχει και Νετανιάχου και έναν τζιχαντιστή;