Μελλοντική διαιρετική τομή στο ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία ή συνεργασίες

Στο ΠΑΣΟΚ προετοιμάζονται για την ΔΕΘ, σύσσωμη η ηγετική ομάδα του κόμματος μελετά κάθε σημείο της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη προκειμένου να κατατεθούν με σαφήνεια και κοστολόγηση οι προτάσεις του το Σάββατο. Στην Αθήνα όμως ένα σημαντικό μέρος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης στο κόμμα παρακολουθεί με ενδιαφέρον την κινητικότητα στην κεντροαριστερά και τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα.

Τα στελέχη αυτά στα όργανα του κόμματος έχουν διατυπώσει απόψεις υπέρ των ανοιχτών διαύλων για συνεργασίες με την αριστερά, γραμμή που συγκρούεται με την κεντρική περί αυτόνομης πορείας του κόμματος. Σκοπεύουν μάλιστα να επανέλθουν με τις θέσεις αυτές στο συνέδριο του κόμματος για το οποίο όμως ενώ έχει οριστεί επικεφαλής της ΚΟΕΣ ο Γιάννης Βαρδακαστάνης που θα το οδηγήσει σε αυτό, δεν έχει οριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής του.

Εκτιμούν πως αν το ΠΑΣΟΚ είχε κινηθεί νωρίτερα πιο τολμηρά με διάλογο με την Νέα Αριστερά και δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ θα είχε σε μεγάλο βαθμό κλείσει τους ανοιχτούς διαδρόμους που κινείται σήμερα βρίσκοντας χώρο ο Αλέξης Τσίπρας. «Εκκρεμεί ένα συνέδριο το οποίο λογικά θα γίνει τους επόμενους μήνες, ίσως στις αρχές του 2026. Στο συνέδριο θα αποσαφηνίσουμε και το σενάριο των συνεργασιών, αν θα συνεχίσουμε την αυτόνομη πορεία μας που είναι το βασικό μας κεκτημένο ή αν θα ανοίξουμε το κόμμα μας σε μια λογική διαλόγου και με άλλες δυνάμεις αλλά και με την κοινωνία ευρύτερα. Σε μια νέα κατεύθυνση ενός κόμματος που έχει προοπτικές εξουσίας», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Βλάχος από την Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ.

Η άποψη αυτή θα απασχολήσει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όποτε και αν αυτό γίνει, ενδεχομένως να αποτελέσει και μια διαιρετική τομή μεταξύ αυτών που θέλουν τις συνεργασίες και αυτών που επιθυμούν την συνέχιση της αυτόνομης πορείας. Το βέβαιο είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης που ενισχύει την διεύρυνση του κόμματος θα επιμείνει στην αυτόνομη πορεία, κλείνοντας τα σενάρια για συνεργασίες με κόμματα.

